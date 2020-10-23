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Альба вернулся, потерь почти нет. Барселона объявила заявку на Эль-Классико
Основного вратаря пока еще нет
Уже завтра состоится главный матч чемпионата Испании - в гости к "Барселоне" приедет мадридский "Реал". Рональд Куман определился с заявкой на игру.
В ней нашлось место для Хорди Альбы, который некоторое время пропустил из-за травмы. Врачи дали зеленый свет и защитник сможет выйти на поле. Из потерь - Марк-Андре тер Штеген, который все еще восстанавливается от повреждения.
???? CONVOCATÒRIA— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) October 23, 2020
⚽ #ElClásico
???????? #ForçaBarça pic.twitter.com/hZ3SJU47xR
Отметим, чо сайт UA-Футбол проведет аудио трансляцию "Эль-Классико".
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