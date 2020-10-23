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Альба вернулся, потерь почти нет. Барселона объявила заявку на Эль-Классико

Испания
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Основного вратаря пока еще нет

Альба вернулся, потерь почти нет. Барселона объявила заявку на Эль-Классико
UA-Футбол
Новина українською

Уже завтра состоится главный матч чемпионата Испании - в гости к "Барселоне" приедет мадридский "Реал". Рональд Куман определился с заявкой на игру.

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В ней нашлось место для Хорди Альбы, который некоторое время пропустил из-за травмы. Врачи дали зеленый свет и защитник сможет выйти на поле. Из потерь - Марк-Андре тер Штеген, который все еще восстанавливается от повреждения.

Отметим, чо сайт UA-Футбол проведет аудио трансляцию "Эль-Классико".

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В статье: Хорди Альба Барселона Реал (Мадрид) Барселона - Реал
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