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Бартомеу – о ситуации с Месси, "несуществующем" пенальти в Эль-Класико и критике в свой адрес от Пике

Испания
(2 голосов)

Хосеп на связи

Бартомеу – о ситуации с Месси, "несуществующем" пенальти в Эль-Класико и критике в свой адрес от Пике
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Президент каталонской "Барселоны" Хозеп Бартомеу поговорил с журналистами на злободневные темы, которые окружают его команду. Цитирует босса "сине-гранатовых" Marca.

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"Мы все любим и уважаем Жерара, но это неправда, что клуб тратил деньги на критику игроков в социальных сетях. Аудит это подтверждает. Я очень рад, что он согласился понизить свою зарплату на фоне снижения доходов клуба. Не собираюсь спорить с игроками публично, только наедине. Мои двери всегда открыты для них, иногда сам я хожу к ним домой".

"Мне сообщили, что существует запись разговора судей по эпизоду Лангле и Рамоса, когда за захват футболки Серхио был назначен пенальти в ворота "Барселоны", в ней VAR рекомендовал не назначать 11-метровый. Мы будем защищать интересы клуба и уже сделали соответствующий запрос. Мы хотим, чтобы технологии давали честный результат. В ворота каталонцев поставили несуществующий пенальти".

"Месси? Это нормально, злиться из-за результатов, такая реакция подтверждает амбиции. В контракте Лео действительно была дата, когда он мог уйти бесплатно, но она прошла. Мы все хотим, чтобы аргентинец завершил карьеру на "Камп Ноу". В проекте Кумана наш лидер является ключевым футболистом. Я объяснил ему и его семье, что клуб не может его отпустить".

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В статье: Серхио Рамос Лионель Месси Херард Пике Барселона Реал (Мадрид) Жозеп Бартомеу Хосеп Мария Бартомеу VAR Барселона - Реал Жерар Пике
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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Dr. House (Подолье)
27.10.2020 в 13:42
В очередной раз поражаюсь, какой Бармалей тупой: ВАР рекомендовал не назначать пенельти. ВАР - это будка с телевизором. Она не рекомендует. Арбитр смотрит видеоповтор и принимает решение. И сам же говорит: за захват футболки Серхио. Из Правил Игры: штрафной удар назначается за захват соперника руками, другими частями тела, за форму ну и т.д.
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oda1979 (Запорожье)
27.10.2020 в 14:06
Ну как бы не совсем так.. ВАР Не рекомендует принять конкретное решение . ВАР сигнализирует о том, что решение арбитра может быть ошибочным и рекомендует судейке посмотреть эпизод ещё разок.
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