Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бартомеу – о ситуации с Месси, "несуществующем" пенальти в Эль-Класико и критике в свой адрес от Пике
Хосеп на связи
Президент каталонской "Барселоны" Хозеп Бартомеу поговорил с журналистами на злободневные темы, которые окружают его команду. Цитирует босса "сине-гранатовых" Marca.
"Мы все любим и уважаем Жерара, но это неправда, что клуб тратил деньги на критику игроков в социальных сетях. Аудит это подтверждает. Я очень рад, что он согласился понизить свою зарплату на фоне снижения доходов клуба. Не собираюсь спорить с игроками публично, только наедине. Мои двери всегда открыты для них, иногда сам я хожу к ним домой".
"Мне сообщили, что существует запись разговора судей по эпизоду Лангле и Рамоса, когда за захват футболки Серхио был назначен пенальти в ворота "Барселоны", в ней VAR рекомендовал не назначать 11-метровый. Мы будем защищать интересы клуба и уже сделали соответствующий запрос. Мы хотим, чтобы технологии давали честный результат. В ворота каталонцев поставили несуществующий пенальти".
"Месси? Это нормально, злиться из-за результатов, такая реакция подтверждает амбиции. В контракте Лео действительно была дата, когда он мог уйти бесплатно, но она прошла. Мы все хотим, чтобы аргентинец завершил карьеру на "Камп Ноу". В проекте Кумана наш лидер является ключевым футболистом. Я объяснил ему и его семье, что клуб не может его отпустить".
Популярное сейчас
- Sport.es: ассистент предупредил главного арбитра Эль-Класико, что пенальти на Рамосе не было
- Шахтер - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
- Английский футболист утверждает, что стал игроком Ворсклы - ФОТО
- Долой священных коров, или Простой рецепт выздоровления Барселоны
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО
- Беседин: Если рядом умная, мудрая женщина – со спортсмена будет толка в два раза больше