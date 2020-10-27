Бартомеу – о ситуации с Месси, "несуществующем" пенальти в Эль-Класико и критике в свой адрес от Пике

Президент каталонской "Барселоны" Хозеп Бартомеу поговорил с журналистами на злободневные темы, которые окружают его команду. Цитирует босса "сине-гранатовых" Marca.

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"Мы все любим и уважаем Жерара, но это неправда, что клуб тратил деньги на критику игроков в социальных сетях. Аудит это подтверждает. Я очень рад, что он согласился понизить свою зарплату на фоне снижения доходов клуба. Не собираюсь спорить с игроками публично, только наедине. Мои двери всегда открыты для них, иногда сам я хожу к ним домой".

"Мне сообщили, что существует запись разговора судей по эпизоду Лангле и Рамоса, когда за захват футболки Серхио был назначен пенальти в ворота "Барселоны", в ней VAR рекомендовал не назначать 11-метровый. Мы будем защищать интересы клуба и уже сделали соответствующий запрос. Мы хотим, чтобы технологии давали честный результат. В ворота каталонцев поставили несуществующий пенальти".