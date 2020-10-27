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План Б. Барселона может подписать одного из лидеров ПСВ в случае провала с Депаем
Он тоже голландец
В прошедшее трансферное окно "Барселона" предприняла несколько попыток подписать Мемфиса Депая. Все они не увенчались успехом.
Однако, они не потеряли свой интерес и вернутся за ним. Параллельно с этим, по данным Mundo Deportivo, был разработан запасной вариант.
Каталонский клуб внимательно следит за прогрессом Дониэлла Малена. 21-летний форвард "ПСВ" сейчас на хорошем счету и уже несколько сезонов считается лидером коллектива.
За прошлый год успел отыграть 25 матчей и забить 17 голов. Его контракт с клубом истекает летом 2024-го.
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