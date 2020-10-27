План Б. Барселона может подписать одного из лидеров ПСВ в случае провала с Депаем

В прошедшее трансферное окно "Барселона" предприняла несколько попыток подписать Мемфиса Депая. Все они не увенчались успехом.

Однако, они не потеряли свой интерес и вернутся за ним. Параллельно с этим, по данным Mundo Deportivo, был разработан запасной вариант.

Каталонский клуб внимательно следит за прогрессом Дониэлла Малена. 21-летний форвард "ПСВ" сейчас на хорошем счету и уже несколько сезонов считается лидером коллектива.

За прошлый год успел отыграть 25 матчей и забить 17 голов. Его контракт с клубом истекает летом 2024-го.