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План Б. Барселона может подписать одного из лидеров ПСВ в случае провала с Депаем

Испания
(1 голосов)

Он тоже голландец

План Б. Барселона может подписать одного из лидеров ПСВ в случае провала с Депаем
UA-Футбол
Новина українською

В прошедшее трансферное окно "Барселона" предприняла несколько попыток подписать Мемфиса Депая. Все они не увенчались успехом.

Однако, они не потеряли свой интерес и вернутся за ним. Параллельно с этим, по данным Mundo Deportivo, был разработан запасной вариант.

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Каталонский клуб внимательно следит за прогрессом Дониэлла Малена. 21-летний форвард "ПСВ" сейчас на хорошем счету и уже несколько сезонов считается лидером коллектива.

За прошлый год успел отыграть 25 матчей и забить 17 голов. Его контракт с клубом истекает летом 2024-го.

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В статье: Барселона ПСВ (Эйндховен) Мемфис Депай Дониэлл Мален
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
27.10.2020 в 19:43
Все побираются, жебраки
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