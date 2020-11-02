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Мадридская распродажа. Реал готов расстаться с рядом игроков ради подписания Мбаппе

Испания
(1 голосов)

Перес настроен решительно

Мадридская распродажа. Реал готов расстаться с рядом игроков ради подписания Мбаппе
UA-Футбол
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Мадридский "Реал" не совершил летом ни одного трансфера, готовясь к большой закупке в 2021-м. Однако, для этого придется с кем-то попрощаться

По данным Le 10 Sport, испанский клуб готов расстаться с некоторыми футболистами, которые старше 30-ти. Называются два главных претендента на уход - Модрич и Марсело.

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Однако, возможен трансфер и других футболистов. Полученные и сэкономленные деньги уйдут на подписания Килиана Мбаппе и Эдуарду Камавингы.

Отметим, что сейчас "Реал" ведет переговоры с Рамосом о новом контракте.

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В статье: Лука Модрич Марсело Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Le 10 Sport

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