Мадридская распродажа. Реал готов расстаться с рядом игроков ради подписания Мбаппе

Мадридский "Реал" не совершил летом ни одного трансфера, готовясь к большой закупке в 2021-м. Однако, для этого придется с кем-то попрощаться

По данным Le 10 Sport, испанский клуб готов расстаться с некоторыми футболистами, которые старше 30-ти. Называются два главных претендента на уход - Модрич и Марсело.

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Однако, возможен трансфер и других футболистов. Полученные и сэкономленные деньги уйдут на подписания Килиана Мбаппе и Эдуарду Камавингы.