Испания
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Модрич: Готов оставаться в Реале пока буду приносить пользу
Пока что хорват нужен Зидану
Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич прокомментировал свое будущее в Мадриде.
"Я бы хотел остаться в "Реале". Однако я также понимаю, что в определенный период наши пути с клубом могут разойтись.
Пока я буду приносить пользу своему клубу, я буду готов остаться. Когда уже не смогу - буду искать новые для себя вызовы. Этот вопрос на повестке дня еще не стоит", - заявил хорват.
Контракт Модрича с "Реалом" рассчитан до 2021-го года. Руководство "сливочных" готово
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