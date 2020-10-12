Модрич: Готов оставаться в Реале пока буду приносить пользу

Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич прокомментировал свое будущее в Мадриде.

"Я бы хотел остаться в "Реале". Однако я также понимаю, что в определенный период наши пути с клубом могут разойтись.

Пока я буду приносить пользу своему клубу, я буду готов остаться. Когда уже не смогу - буду искать новые для себя вызовы. Этот вопрос на повестке дня еще не стоит", - заявил хорват.

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