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Кандидат в президенты Барселоны: Новый контракт Месси не будет таким, как прошлый

Испания
(1 голосов)

Доходы снизились

Кандидат в президенты Барселоны: Новый контракт Месси не будет таким, как прошлый
UA-Футбол
Новина українською

Один из кандидатов на пост президента "Барселона" Виктор Фрейша высказался о продлении контракта с Лео Месси.

"Мы спокойно обсудим будущее с Месси. Поговорим, что будет лучше для нас, и что для него. Мы сделали предложение всем игрокам, контракты которых истекают, подписать новые сделки, но на других условиях.

Никого не нужно обманывать. Новый контракт Месси не будет таким, как прошлый. Наши доходы снизились. Мы не хотим обманывать Лео. Уверенны, что он может еще многое дать футболу", - заявил Фрейша.

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Отметим, что контракт Месси с "Барселоной" заканчивается следующим летом.

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В статье: Лионель Месси Барселона Тони Фрейша
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Комментарии (2)
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skopa (Харьков)
06.11.2020 в 20:38
Наконец-то пришел настоящий , скрепный представитель высшейбелой расы( первый после высшей негроидной)...
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Инспектор ( )
06.11.2020 в 20:34
Все верно. Да нужен новый контракт нужен, но на улучшенных условиях
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