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Кандидат в президенты Барселоны: Новый контракт Месси не будет таким, как прошлый
Доходы снизились
Один из кандидатов на пост президента "Барселона" Виктор Фрейша высказался о продлении контракта с Лео Месси.
"Мы спокойно обсудим будущее с Месси. Поговорим, что будет лучше для нас, и что для него. Мы сделали предложение всем игрокам, контракты которых истекают, подписать новые сделки, но на других условиях.
Никого не нужно обманывать. Новый контракт Месси не будет таким, как прошлый. Наши доходы снизились. Мы не хотим обманывать Лео. Уверенны, что он может еще многое дать футболу", - заявил Фрейша.
Отметим, что контракт Месси с "Барселоной" заканчивается следующим летом.
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