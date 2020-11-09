Больше года без работы. Марселино в ближайшее время возглавит клуб Ла Лиги

В прошлый сентябрь Марселино Тораль был уволен из "Валенсии", с которой успешно работал на протяжении двух сезонов. С того времени он находился без работы.

Уже в ближайшее время он снова вернется на тренерский мостик. Журналист Фабрицио Романо уверяет, что Марселино возглавит "Атлетик".

Marcelino García Toral will sign as new Athletic manager today afternoon. Here we go confirmed. ???????????? #Athletic #Marcelino #Mercato — Fabrizio Romano 7️⃣ (@KermanKodro) November 9, 2020

Клуб из Бильбао неважно начал нынешний сезон и сейчас идет лишь 14-м месте. На их счету четыре поражения в последних шести играх.

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Отметим, что Марселино в Испании, помимо "Валенсии", также работал с "Расингом", "Севильей" и "Вильярреалом".