Больше года без работы. Марселино в ближайшее время возглавит клуб Ла Лиги

В прошлый сентябрь Марселино Тораль был уволен из "Валенсии", с которой успешно работал на протяжении двух сезонов. С того времени он находился без работы.

Уже в ближайшее время он снова вернется на тренерский мостик. Журналист Фабрицио Романо уверяет, что Марселино возглавит "Атлетик".

Marcelino García Toral will sign as new Athletic manager today afternoon. Here we go confirmed. ???????????? #Athletic #Marcelino #Mercato