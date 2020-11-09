  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Больше года без работы. Марселино в ближайшее время возглавит клуб Ла Лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Больше года без работы. Марселино в ближайшее время возглавит клуб Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Интересно будет посмотреть на его возвращение

Больше года без работы. Марселино в ближайшее время возглавит клуб Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

В прошлый сентябрь Марселино Тораль был уволен из "Валенсии", с которой успешно работал на протяжении двух сезонов. С того времени он находился без работы.

Уже в ближайшее время он снова вернется на тренерский мостик. Журналист Фабрицио Романо уверяет, что Марселино возглавит "Атлетик".

Клуб из Бильбао неважно начал нынешний сезон и сейчас идет лишь 14-м месте. На их счету четыре поражения в последних шести играх.

Читайте такжеПримера. Осасуна огорчила Атлетик

Отметим, что Марселино в Испании, помимо "Валенсии", также работал с "Расингом", "Севильей" и "Вильярреалом".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетик (Бильбао) Марселино Тораль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...