Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Решил подать апелляцию. Неймар вновь требует от Барселоны больше 40 миллионов евро
Причина все та же?
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар все еще хочет добиться от руководства "Барселоны" выплаты в размере 44 миллионов евро в качестве бонуса за продление трудового договора с каталонцами в 2016 году.
По информации Marca, адвокаты бразильского исполнителя уже подали апелляцию на решение суда, чтобы все-таки добиться компенсации от "сине-гранатовых". Ранее 28-летний Неймар подал иск в суд, но он был отклонен. Более того, в июне самого игрока обязали выплатить "Барселоне" 6 миллионов евро.
Бразилец переехал в Париж летом 2017 года за рекордные 222 миллиона.
Популярное сейчас
- Реал поддержал Лунина после ошибки в игре с Польшей - источник
- Месси забил гол за Аргентину, но VAR отменил и подарил Парагваю ничью - ВИДЕО
- Соперник сборной Украины, все участники Евро-2020. Главные новости за 12 ноября
- "Лео и Антуан часто пили вместе мате в раздевалке". Ракитич – об отношениях Месси и Гризманна
- Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО