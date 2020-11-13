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Решил подать апелляцию. Неймар вновь требует от Барселоны больше 40 миллионов евро

Испания
(1 голосов)

Причина все та же?

Решил подать апелляцию. Неймар вновь требует от Барселоны больше 40 миллионов евро
Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар все еще хочет добиться от руководства "Барселоны" выплаты в размере 44 миллионов евро в качестве бонуса за продление трудового договора с каталонцами в 2016 году.

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По информации Marca, адвокаты бразильского исполнителя уже подали апелляцию на решение суда, чтобы все-таки добиться компенсации от "сине-гранатовых". Ранее 28-летний Неймар подал иск в суд, но он был отклонен. Более того, в июне самого игрока обязали выплатить "Барселоне" 6 миллионов евро.

Бразилец переехал в Париж летом 2017 года за рекордные 222 миллиона.

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В статье: Неймар Барселона Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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БАРСЕЛИНИУС
13.11.2020 в 13:23
Неймар таки очень хочет в Барселону.
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