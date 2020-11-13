Решил подать апелляцию. Неймар вновь требует от Барселоны больше 40 миллионов евро

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар все еще хочет добиться от руководства "Барселоны" выплаты в размере 44 миллионов евро в качестве бонуса за продление трудового договора с каталонцами в 2016 году.

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По информации Marca, адвокаты бразильского исполнителя уже подали апелляцию на решение суда, чтобы все-таки добиться компенсации от "сине-гранатовых". Ранее 28-летний Неймар подал иск в суд, но он был отклонен. Более того, в июне самого игрока обязали выплатить "Барселоне" 6 миллионов евро.

Бразилец переехал в Париж летом 2017 года за рекордные 222 миллиона.