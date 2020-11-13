Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ривалдо: Барселоне нужно заняться поиском форвардов
Экс-полузащитник считает, что каталонцам нужно усиление в линию атаки
Бывший полузащитник "Барселоны" Ривалдо считает, что каталонскому клубу нужны качественные нападающие для конкуренции.
"У каталонцев сейчас непростое время. И уж точно после травмы Фати, который вылетел надолго, нужно заняться поиском форвардов. Одного в любом случае стоит покупать зимой, может, даже двух. Без Фати головной боли у Кумана точно станет больше", — цитирует бразильца Betfair.
18-летний Фати получил травму мениска в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Бетиса". Испанцу уже сделали операцию, предварительно он пропустит до четырех месяцев.
В нынешнем сезоне Фати сыграл 10 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 5 голов и 4 результативные передачи.
Популярное сейчас
- Официально заявляем, что информация о назначении Реброва тренером сборной банальный фейк - УАФ
- Ребров возглавит сборную Украины после Евро - источник
- Соперник сборной Украины, все участники Евро-2020. Главные новости за 12 ноября
- Разгром с пенальти. Валенсия - Реал 4:1. Видео голов и обзор матча
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО