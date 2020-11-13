Ривалдо: Барселоне нужно заняться поиском форвардов

Бывший полузащитник "Барселоны" Ривалдо считает, что каталонскому клубу нужны качественные нападающие для конкуренции.

"У каталонцев сейчас непростое время. И уж точно после травмы Фати, который вылетел надолго, нужно заняться поиском форвардов. Одного в любом случае стоит покупать зимой, может, даже двух. Без Фати головной боли у Кумана точно станет больше", — цитирует бразильца Betfair.

18-летний Фати получил травму мениска в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Бетиса". Испанцу уже сделали операцию, предварительно он пропустит до четырех месяцев.

В нынешнем сезоне Фати сыграл 10 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 5 голов и 4 результативные передачи.