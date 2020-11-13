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Без Нойера и Алиссона. Касильяс назвал трех лучших вратарей мира
Все играют в Ла Лиге
Легендарный вратарь "Реала" Икер Касильяс назвал трех лучших вратарей мира на данный момент.
"На данный момент, тер Штеген и Облак занимают очень важное место в своих клубах. Также есть Куртуа, который показывает в "Рееале" ту игру, которую мы от него ждали. Этих троих я бы поставил выше остальных", - заявил Касильяс.
Отметим, что по версии УЕФА лучшим вратарем сезона стал
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Комментарии (2)
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13.11.2020 в 23:27
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