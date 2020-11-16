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Коутиньо не будет обсуждать понижение зарплаты до выборов президента Барселоны

Испания
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А вот после будет готов

Коутиньо не будет обсуждать понижение зарплаты до выборов президента Барселоны
UA-Футбол
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Каталонская "Барселона" в последний месяц ведет переговоры с игроками о снижении зарплат. На данный шаг пошли тер Штеген, де Йонг, Пике и Ленгле.

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Филиппе Коутиньо пока не дает согласие. По данным Mundo Deportivo, он вступит в переговоры о новой сделке только после выборов президента "Барселоны". Они назначены на январь.

Бразильский полузащитник не против понижения зарплаты, но будет это обсуждать только с новым руководством. Действующий контракт игрока расчитан до лета 2023-го года.

Отметим, что в этом сезоне Коутиньо успел провести шесть матчей, забить два гола и отдать две голевые.

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В статье: Барселона Филиппе Коутиньо
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Источник:
Mundo Deportivo

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