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Реал договорился с Рамосом о продлении контракта

Испания
(1 голосов)

Защитник останется в мадридском клубе

Реал договорился с Рамосом о продлении контракта
Новина українською

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос, по всей видимости, останется в команде по окончании сезона.

Как сообщает AS со ссылкой на программу El Larguero, стороны достигли договорённости о продлении контракта на два года. Им осталось лишь урегулировать некоторые незначительные финансовые вопросы.

Отмечается, что президент "сливочных" Флорентино Перес ведёт переговоры с Рамосом напрямую. Они рассчитывают объявить о новом соглашении к концу этого года.

Ранее сообщалось, что щедрое предложение капитану "Королевского клуба" готовит "Пари Сен-Жермен", однако впоследствии появилась противоположная информация.

Рамос защищает цвета "Реала" с 2005 года, а до этого выступал за "Севилью", воспитанником которой является. Со "сливочными" 34-летний игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Ходжа Насрреал (Львів)
18.11.2020 в 16:37
Серёжа сказал, Папа сделал.
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