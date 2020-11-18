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Реал договорился с Рамосом о продлении контракта
Защитник останется в мадридском клубе
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос, по всей видимости, останется в команде по окончании сезона.
Как сообщает AS со ссылкой на программу El Larguero, стороны достигли договорённости о продлении контракта на два года. Им осталось лишь урегулировать некоторые незначительные финансовые вопросы.
Отмечается, что президент "сливочных" Флорентино Перес ведёт переговоры с Рамосом напрямую. Они рассчитывают объявить о новом соглашении к концу этого года.
Ранее сообщалось, что щедрое предложение капитану "Королевского клуба" готовит "Пари Сен-Жермен", однако впоследствии появилась противоположная информация.
Рамос защищает цвета "Реала" с 2005 года, а до этого выступал за "Севилью", воспитанником которой является. Со "сливочными" 34-летний игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.
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