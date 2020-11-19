Нужное веское слово? Зидан лично контактирует с Алабой по поводу переезда Давида в Мадрид

Мадридский "Реал" активно изучает возможность приобретения защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабу. По информации издания Kicker, наставник "меренг" Зинедин Зидан напрямую контактирует с австрийцем, убеждая того покинуть Мюнхен ради столицы Испании.

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Тем не менее, требования Алабы по окладу (20 миллионов евро в год плюс бонусы), а также специальная выплата (тоже 20 миллионов) агенту игрока Пини Захави и семье Давида немного отталкивают Флорентино Переса от покупки.

Источник склоняется к тому, что такими темпами с большей вероятностью Алаба окажется в "Пари Сен-Жермен". Также заинтересован в трансфере лондонский "Челси", но "синие" пока не предпринимали конкретных шагов.