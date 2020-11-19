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Нужное веское слово? Зидан лично контактирует с Алабой по поводу переезда Давида в Мадрид

Испания
(1 голосов)

Покинет Мюнхен или нет?!

Нужное веское слово? Зидан лично контактирует с Алабой по поводу переезда Давида в Мадрид
Новина українською

Мадридский "Реал" активно изучает возможность приобретения защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабу. По информации издания Kicker, наставник "меренг" Зинедин Зидан напрямую контактирует с австрийцем, убеждая того покинуть Мюнхен ради столицы Испании.

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Тем не менее, требования Алабы по окладу (20 миллионов евро в год плюс бонусы), а также специальная выплата (тоже 20 миллионов) агенту игрока Пини Захави и семье Давида немного отталкивают Флорентино Переса от покупки.

Источник склоняется к тому, что такими темпами с большей вероятностью Алаба окажется в "Пари Сен-Жермен". Также заинтересован в трансфере лондонский "Челси", но "синие" пока не предпринимали конкретных шагов.

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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Пини Захави
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Комментарии (2)
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GOLD-MAN-ANGLO-SAX
19.11.2020 в 14:19
Зидан если и предложит Платье переход , то лишь в качестве свободного агента ибо игрок в возросте. При этом , а ни Байерн Мюних, а ни агент футболиста не получат отступные. Теперь вопрос следующий, зачем Зидану Алаба который в возрасте?
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.11.2020 в 14:16
Я только лишь уточню. Речь со стороны Реал Мадрид идёт не о покупке Давида Алабы, а о возможности пригласить его в Реал в качестве свободного агента. То же самое хотят провернуть с Вейналдумом.
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