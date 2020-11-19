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Нужное веское слово? Зидан лично контактирует с Алабой по поводу переезда Давида в Мадрид
Покинет Мюнхен или нет?!
Мадридский "Реал" активно изучает возможность приобретения защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабу. По информации издания Kicker, наставник "меренг" Зинедин Зидан напрямую контактирует с австрийцем, убеждая того покинуть Мюнхен ради столицы Испании.
Тем не менее, требования Алабы по окладу (20 миллионов евро в год плюс бонусы), а также специальная выплата (тоже 20 миллионов) агенту игрока Пини Захави и семье Давида немного отталкивают Флорентино Переса от покупки.
Источник склоняется к тому, что такими темпами с большей вероятностью Алаба окажется в "Пари Сен-Жермен". Также заинтересован в трансфере лондонский "Челси", но "синие" пока не предпринимали конкретных шагов.
Real Madrid manager Zinédine Zidane is in direct contact with David Alaba. However, Alaba's wage demands of €20m including bonuses & the agent fees of Pini Zahavi & the Alaba family (around €20m) are too much for Madrid. Real assume that Alaba will rather end up at PSG [Kicker] pic.twitter.com/Ai9NGC7S2W— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 18, 2020
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