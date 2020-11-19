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Эден Азар сможет помочь Реалу в ближайших матчах

Испания
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Тест игрока оказался отрицательным

Эден Азар сможет помочь Реалу в ближайших матчах
Новина українською

Форвард мадридского "Реала" Эден Азар сдал повторный тест на коронавирус. Результат теста бельгийца был отрицательным, сообщает пресс-служба мадридцев. Теперь Азар сможет возобновить тренировки с командой.

Бельгиец пропустил практически всё начало нового сезона. В матче 8-го тура Примеры с "Уэской", который состоялся 31 октября, форвард забил первый мяч в 2020 году. Нападающий забил за "сливочных" впервые за 392 дня. В последний раз Азар забивал в матче с "Гранадой" (4:2) 5 октября 2019 года.

В матче с "Уэской" был первый выход Азара на поле в чемпионате Испании в сезоне-2020/2021. В прошлом сезоне на счету нападающего 22 матча за "сливочных" во всех турнирах, в которых он забил 1 мяч и отдал 7 результативных передач.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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