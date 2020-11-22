Ляп тер Штегена, испорченный юбилей Месси. Атлетико - Барселона 1:0. Обзор матча и видео гола

"Барселона" заслуженно уступила на поле "Атлетико" в матче 10-го тура Ла Лиги. Месси с Гризманном ничего не показали в атаке, в защите каталонцы сыграли не надежно, да еще и подвел последний оплот – тер Штеген. Его ошибка и привела к единственному голу в матче.

В матче, который стал юбилейным для Лео Месси в футболке "Барселоны" – восьмисотым. Но праздник испорчен. "Атлетико" не проигрывает уже 24-и поединка подряд в Ла Лиге и делает заявку на то, чтобы бороться за чемпионство.

Как это было – смотрите в традиционном видеообзоре матча Примеры.

Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Барселона" 1:0

Гол: Янник Феррейра Карраско 45+3