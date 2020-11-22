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Ляп тер Штегена, испорченный юбилей Месси. Атлетико - Барселона 1:0. Обзор матча и видео гола

Испания
(1 голосов)

Атлетико - Барселона ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 21.11.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Ляп тер Штегена, испорченный юбилей Месси. Атлетико - Барселона 1:0. Обзор матча и видео гола
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" заслуженно уступила на поле "Атлетико" в матче 10-го тура Ла Лиги. Месси с Гризманном ничего не показали в атаке, в защите каталонцы сыграли не надежно, да еще и подвел последний оплот – тер Штеген. Его ошибка и привела к единственному голу в матче.

В матче, который стал юбилейным для Лео Месси в футболке "Барселоны" – восьмисотым. Но праздник испорчен. "Атлетико" не проигрывает уже 24-и поединка подряд в Ла Лиге и делает заявку на то, чтобы бороться за чемпионство.

Как это было – смотрите в традиционном видеообзоре матча Примеры.

Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" - "Барселона" 1:0
Гол: Янник Феррейра Карраско 45+3

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В статье: Лионель Месси Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Барселона Чемпионат Испании
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Комментарии (7)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.11.2020 в 12:53
Для оленя васи, который называет себя низкорослой гнидой, делюсь информацией, которая его взбесит... На церемонии Голден Бой (до 23 лет) первую премию заслуженно взял Эрлинг Хааланд. Совсем немного ему уступил Ансу Фати, набрав 239 голосов... А вот кумир васи - оленя - Винисиус набрал .... всего - 9 голосов.... И это при том, что глупый Флорентино Перес заплатил за бразильца - 61 миллион евро. В то время, как Ансу Фати достался Барсе практически бесплатно!
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+1
-1
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
22.11.2020 в 11:54
Месько, вітаю тебе з 800матчем, гнида ти така низькоросла
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.11.2020 в 12:32
гнида ти така низькоросла - это ты так представился, олень? оригинально...
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-1
balamyt (Boston)
22.11.2020 в 11:47
История повторяется в виде Фарса ,и Лунин исправлял чей-то ляп...но кажется место вратаря ..в воторах
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0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.11.2020 в 11:32
Сам заголовок говорит за то, что в "Уа-Футбол" матчи не смотрят, а в лучшем случае, слушают по радио. Потому что, ляп совершил Пике. Это от него мяч отскочил, как горох об стену, что позволило сопернику овладеть мячом. А Тер Штеген всего лишь пытался исправить ошибку защитника.
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
22.11.2020 в 11:38
Спасібо за юмор, оленьвін би ще на половину поля суперника вибіг допомагати карліто в оборонних діях
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.11.2020 в 12:30
Мне нравится твоя истерика, глупый олень. Продолжай смешить меня.
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