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Ляп тер Штегена, испорченный юбилей Месси. Атлетико - Барселона 1:0. Обзор матча и видео гола
Атлетико - Барселона ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 21.11.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
"Барселона" заслуженно уступила на поле "Атлетико" в матче 10-го тура Ла Лиги. Месси с Гризманном ничего не показали в атаке, в защите каталонцы сыграли не надежно, да еще и подвел последний оплот – тер Штеген. Его ошибка и привела к единственному голу в матче.
В матче, который стал юбилейным для Лео Месси в футболке "Барселоны" – восьмисотым. Но праздник испорчен. "Атлетико" не проигрывает уже 24-и поединка подряд в Ла Лиге и делает заявку на то, чтобы бороться за чемпионство.
Как это было – смотрите в традиционном видеообзоре матча Примеры.
Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" - "Барселона" 1:0
Гол: Янник Феррейра Карраско 45+3
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