Кандидат в президенты Барселоны готов переименовать Камп Ноу в честь Месси

Эмили Русо, если выиграет выборы президента "Барселоны" в январе 2021-го года, готова поставить на референдум вопрос о переименовании стадиона "Камп Ноу".

"Контракт Лео истекает уже следующим летом, но он уже - живая история футбола и живая история "Барселоны". На референдуме я готов предложить вопрос о переименовании стадиона в "Камп Ноу Лео Месси", - заявил Русо.

La falta de dinero del club ya si eso se habla otro día, en menuda burbuja viven, cuando acabe la temporada y Messi se vaya gratis (si es que lo acaba haciendo) el solar que habrá en el Joan Gamper estará guapo https://t.co/jbhUvPEBsH — Misterioso X (@misteri0s0x) November 26, 2020

Месси на протяжении всей профессиональной карьеры играет за каталонский клуб. Существует вероятность, что уже летом он сменит команду.