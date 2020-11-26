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Кандидат в президенты Барселоны готов переименовать Камп Ноу в честь Месси
Не рановато ли?
Эмили Русо, если выиграет выборы президента "Барселоны" в январе 2021-го года, готова поставить на референдум вопрос о переименовании стадиона "Камп Ноу".
"Контракт Лео истекает уже следующим летом, но он уже - живая история футбола и живая история "Барселоны". На референдуме я готов предложить вопрос о переименовании стадиона в "Камп Ноу Лео Месси", - заявил Русо.
La falta de dinero del club ya si eso se habla otro día, en menuda burbuja viven, cuando acabe la temporada y Messi se vaya gratis (si es que lo acaba haciendo) el solar que habrá en el Joan Gamper estará guapo https://t.co/jbhUvPEBsH— Misterioso X (@misteri0s0x) November 26, 2020
Месси на протяжении всей профессиональной карьеры играет за каталонский клуб. Существует вероятность, что уже летом он сменит команду.
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