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Кандидат в президенты Барселоны готов переименовать Камп Ноу в честь Месси

Испания
(1 голосов)

Не рановато ли?

Кандидат в президенты Барселоны готов переименовать Камп Ноу в честь Месси
UA-Футбол
Новина українською

Эмили Русо, если выиграет выборы президента "Барселоны" в январе 2021-го года, готова поставить на референдум вопрос о переименовании стадиона "Камп Ноу".

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"Контракт Лео истекает уже следующим летом, но он уже - живая история футбола и живая история "Барселоны". На референдуме я готов предложить вопрос о переименовании стадиона в "Камп Ноу Лео Месси", - заявил Русо.

Месси на протяжении всей профессиональной карьеры играет за каталонский клуб. Существует вероятность, что уже летом он сменит команду.

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В статье: Лионель Месси Барселона Эмили Русо
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Комментарии (5)
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oda1979 (Запорожье)
26.11.2020 в 20:51
Алени они такие, они везде .. и в Испании тоже есть
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0
-1
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Red_Cat (Салоники)
26.11.2020 в 20:51
вброс
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0
0
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MES QUE UN CLUB
26.11.2020 в 19:53
Капец товарищи. Его тараканы ещё дурнее тараканов Бартомеу. Ну ладно там вернуть первое название «Estadi del FC Barcelona”, но с Месси перебор. Не нужен Барсе такой президент Если переименовать уже какое либо место в честь Лео, так это стадион Реала. Сейчас реконструкция закончится на нём и назвать Сантьяго БернаЛео!!!
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+2
-1
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Loader (Днепр)
26.11.2020 в 19:52
Пошли вбросы. Кажется, что это инфа от оппонентов.
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+1
0
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MES QUE UN CLUB
26.11.2020 в 20:01
Там один дурачок ещё предложил десятый номер изъять. Представляешь: под номером ноль на поле выходит Шапаренко, или Месси и так далее. )
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+1
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