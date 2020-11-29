  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. 11-й тур. Барселона - Осасуна 4:0. Эстетическая победа
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. 11-й тур. Барселона - Осасуна 4:0. Эстетическая победа

Испания
(2 голосов)

Хороший футбол от блаугранас

Примера. 11-й тур. Барселона - Осасуна 4:0. Эстетическая победа
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Когда в конце прошлого чемпионата "Барса" принимала "Осасуну", шансы на чемпионство уже были почти потеряны. Впрочем, это не означало, что каталонцы имели право играть безответственно. А сыграли именно так. Тогда Кике Сетьен расписался в своей немощности, его тренерская судьба уже была определена, хотя самый большой позор, - 2:8 от "Баварии", - ожидал еще впереди.

Сегодня же "Осасуне" противостоял другой тренер. Не все у Рональда Кумана складывается гладко, но кредит доверия нидерландец еще не исчерпал. Кроме того, моментами проявляется весьма интересная игра – и это добавляет Куману авторитетности. Такими матчами как сегодня можно будет гордиться в будущем.

Примера. 11-й тур. Барселона - Осасуна 4:0. Эстетическая победа - изображение 1

"Барса" в День своего рождения (121 год от основания) сыграла весьма мощно. В первой половине первого тайма каталонцы смяли соперника со счетом 6:0 по ударам. Но голов не хватало – и это давило. Однако Куман не мог не понимать, что при такой игре результативный удар – это лишь вопрос времени. Коутиньо не повезло, когда после его выстрела мяч с линии ворот вынес защитник, а затем дважды подряд проявил себя Гризманн. Но еще лучше сыграл Эррера – обе попытки француза были нивелированы.

Позже Гризманн проиграл голкиперу "Осасуны" еще и выход один на один, а памплонцы между тем огрызнулись моментом имени Хони Родригеса и Будимира. Удар, правда, у последнего не получился.

"Барса" не обратила внимания на этот укол и правильно сделала. Атаки развивались на разных участках поля, движения было много, поэтому даже случайный пропущенный не стал бы для каталонцев катастрофой. Однако неприятностей не было: с удовольствием "Барселона" играла в футбол и забила первый гол после фланговой передачи. Месси и Брайтвайт открывались на мяч и датчанин со второй попытки все же затолкал его в сетку. Благо, так, а не рукой, как пытался забить Месси.

Примера. 11-й тур. Барселона - Осасуна 4:0. Эстетическая победа - изображение 2

А потом эффектно издалека после игры на подборе влепил Гризманн – претендент на гол тура.

Хотя у него будет конкурент – это гол Лионеля в конце второго тайма. Лео красиво по дуге пробил из-за пределов штрафной зоны, трепетно ​​и трогательно посвятив взятие ворот Диего Армандо Марадоне.

Примера. 11-й тур. Барселона - Осасуна 4:0. Эстетическая победа - изображение 3

Это был четвертый гол "Барсы", а третий забил Филиппе Коутиньо после удобной передачи Гризманна. Каталонцы сбавили обороты по сравнению с тем, что было в первом тайме. Но и этого хватило для спокойной победы. Надо заметить, что передачу под гол Месси отдал Тринкао – это первое результативное действие португальца в "Барселоне". "Осасуна" огрызалась, но не могла прыгнуть выше головы. Не повезло Торресу, который пробил в каркас, затем тер Штеген зацепил мяч после удара Барха с острого угла.

В этом матче было много эстетики – комбинации, дальние удары, зрелищные голы, трогательные празднования и яркие сейвы (подавляет разве что травма Лангле). Для "Барсы" это лишь вторая победа в последних шести поединках Ла Лиги.

Примера. 11-й тур. Барселона - Осасуна 4:0. Эстетическая победа - изображение 4

Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Осасуна" 4:0
Голы: Мартин Брайтвайт 29, Антуан Гризманн 42, Филиппе Коутиньо 57, Лионель Месси 73

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Сержиньо Дест (Эктор Фирпо 61), Клеман Лангле (Карлос Аленья 67), Филиппе Коутиньо (Усман Дембеле 61), Лионель Месси, Педри (Серхио Бускетс 46), Антуан Гризманн, Хорди Альба, Мартин Брайтвайт (Тринкао 61), Френки де Йонг, Оскар Мингеза Гарсия

"Осасуна": Серхио Эррера, Игнасио Видаль, Рауль Навас, Хони Родригес (Хуан Крус 23), Факундо Ронкалья, Рубен Гарсия (Энрике Барха 75), Ойер Санхурхо (Дарко Брашанац 64), Анте Будимир (Энрик Галлего 75), Иньиго Перес (Роберто Торрес 63), Хон Толлар Монкайола, Гарсия Унай

Предупреждение: Лионель Месси 74

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Чемпионат Испании Осасуна (Памплона)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (18)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
29.11.2020 в 18:05
банкроты обыграли саму Осасуну. А у аленей радости море:)))
Ответить
0
-3
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.11.2020 в 18:11
Ответить
+1
0
avatar
Red_Cat (Салоники)
29.11.2020 в 18:16
oda1979, я рад, что у тебя разорвало пердак.
Ответить
0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.11.2020 в 17:51
Поздравления всем фанатам великой Барселоны с днем рождения и прекрасным результатом!!!Лучший футболист мира - Лео Месси ещё на один гол приблизился к вечному рекорду Пеле по голам за один клуб в официальных матчах. Сейчас у Пеле 643 гола, у Месси 641 гол. До очного поединка Месси - Роналду в Лиге Чемпионов, у Барсы два матча. Не знаю, что там Куман задумает с ротацией, но, если Месси забьёт и венграм и Кадису, то очень может быть, что перед началом матча Барселона - Ювентус к Лео Месси выстроится целая очередь поздравителей... Как в советские времена... От парткома, от месткома.... В нашем случае от УЕФА, от ФИФА, естественно от родного клуба и тд... Ну и, самое главное, это всё будет происходить на глазах того, кто так мечтает быть на одном троне с великим аргентинцем...Боюсь, что мечтатель может не выдержать пытку и скупая слеза выдаст его чувства....
Ответить
+2
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.11.2020 в 17:39
Я очень люблю правду, поэтому поправлю автора отчёта о матче. В самом первом абзаце сказано, что на момент выхода на поле в предпоследнем туре прошлого чемпионата против Осасуны, Барса уже потеряла шансы на чемпионский титул. Это не соответствует действительности. Барса бОльшую часть времени того матча провела очень ответственно и лишь узнав, что в параллельном матче судьи таки дотащили реал до фальшивого чемпионского титула, бросила играть минут за 10 до конца матча. Этим и воспользовалась тогда Осасуна, чтобы увезти с Камп Ноу три очка. Второе.. Кике Сетьен не мог расписаться в своей немощности, потому что это довольно таки квалифицированный тренер, который очень часто увозил очки с Сантьяго Бернабеу. С Лас Пальмасом Реал еле-еле отскочил с помощью арбитра 3-3, а с Бетисом два года подряд, этот мощный тренер увозил с СБ победы - 0-2 и 0-1. Просто в Барсе Кике Сетьен оказался, наверное, в самое худшее из возможных время для клуба. И последнее. И для автора отчета о матче и для всех, кому греет душу счет 2-8, я напомню... Это не ваша победа, а вот 2-6 - это ваше поражение! И это совсем не позор, потому что, как все уже здесь знают, Барса и Бавария на день того матча имели разное время на отдых и подготовку к матчу. Бавария - 54 дня, а Барса - 12. А, если кто-то со мной хочет поспорить и попытается мне доказать, что физическое состояние игроков на день матча, это пустой звук, ну, типа, всё равно у Барсы позор, то тогда точно такой же позор был много раз у Реала. Вспомнили матч Реал-Аякс 1-4 без обнуленного по своей глупости Рамоса? Так вот, в своем чемпионате Аякс, после первого матча с Реалом в Амстердаме, перенес игру с Зволле и перед матчем в Мадриде имел отдых 7 дней, а реал 2,5 дня... Да и зачем далеко ходить за примерами. На день матча вчера Алавес отдыхал 7 дней, а Реал те же 2,5 дня... ПОЗОР реалу!!!
Ответить
+1
-2
simply_the_best (Львов)
29.11.2020 в 17:43
Это всё понятно и 100% правда. Только один вопрос: Месси надо дать приз лучшему футболисту 2020 года в т.ч. за очень тяжёлые перелёты в Аргентину или годик надо пропустить?
Ответить
+1
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.11.2020 в 17:56
Уточни, а какой футбольный орган присуждает приз лучшего за дальние перелеты? Что-то я о таком не читал...Если знаешь, поделись... Помню, когда один персонаж плакал в истерике и угрожал ФИФА, если вы не дадите мне золотой мяч, я больше не буду посещать ваши церемонии, то чиновники ФИФы настолько испугались потерять у себя такого персонажа на церемониях, что даже продлили голосование. Причем, вопреки всем правилам и, когда голосование уже было закрыто... Это я помню.. А вот про перелёты не читал...
+1
-1
Algrab (Костопiль)
29.11.2020 в 17:37
Випадковість, буває...
Ответить
+1
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.11.2020 в 17:56
7 ЗМ... Будет!!!
Ответить
0
-1
simply_the_best (Львов)
29.11.2020 в 17:31
Ну всё. Интрига за ЗМ 2020- 2023 теперь точно умерла. Великий Месси снова доказал, что он лучший. По итогам этого матча стало понятно, что Великая Барселона снова Великая! Ещё трёшку закатить Алавесу и проводить остаток сезона не имеет смысла
Ответить
0
-2
avatar
Spokoyno (Киев)
29.11.2020 в 17:02
Матч-посвята Барселоні хоч і з деякими питаннями... утім ВДАВСЯ! Нарешті Гризманн ПАЛЬНУВ! Головне, щоб це була не разова акція. А так. З крупною перемогою та побажання розвиватися!
Ответить
+3
-1
Мольфар (Закарпаття)
29.11.2020 в 17:58
М'яч Гризману просто вдало ліг на ногу. Впевен, що це тільки разова акція.
Ответить
0
0
бoкаssaLosharik (Город)
29.11.2020 в 17:01
урааа!! вот что значит отдых для пенсионера и не поездка в Киев! отдохнул и забил...уже аж 4й гол в сезоне)) отличная статистика для среднего напа, нужно подбодрить его и пожелать сил и терпения
Ответить
+1
-4
avatar
Kolibri (Киевоград)
29.11.2020 в 18:01
)
Ответить
0
-1
oda1979 (Запорожье)
29.11.2020 в 18:06
игрок молодой.. нестабильный. Нужно дать ему время:))
Ответить
0
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
29.11.2020 в 16:58
С победой, Барса! С победой, лучший футбольный клуб мира! И с днем рожденья!
Ответить
+6
-4
Мольфар (Закарпаття)
29.11.2020 в 16:55
Так це ж Осасуна...
Ответить
+3
-1
бoкаssaLosharik (Город)
29.11.2020 в 17:01
ну хоть ей забил, а то уже даже и не смешно
Ответить
+1
-5


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...