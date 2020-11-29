Примера. 11-й тур. Барселона - Осасуна 4:0. Эстетическая победа

Когда в конце прошлого чемпионата "Барса" принимала "Осасуну", шансы на чемпионство уже были почти потеряны. Впрочем, это не означало, что каталонцы имели право играть безответственно. А сыграли именно так. Тогда Кике Сетьен расписался в своей немощности, его тренерская судьба уже была определена, хотя самый большой позор, - 2:8 от "Баварии", - ожидал еще впереди.

Сегодня же "Осасуне" противостоял другой тренер. Не все у Рональда Кумана складывается гладко, но кредит доверия нидерландец еще не исчерпал. Кроме того, моментами проявляется весьма интересная игра – и это добавляет Куману авторитетности. Такими матчами как сегодня можно будет гордиться в будущем.

"Барса" в День своего рождения (121 год от основания) сыграла весьма мощно. В первой половине первого тайма каталонцы смяли соперника со счетом 6:0 по ударам. Но голов не хватало – и это давило. Однако Куман не мог не понимать, что при такой игре результативный удар – это лишь вопрос времени. Коутиньо не повезло, когда после его выстрела мяч с линии ворот вынес защитник, а затем дважды подряд проявил себя Гризманн. Но еще лучше сыграл Эррера – обе попытки француза были нивелированы.

Позже Гризманн проиграл голкиперу "Осасуны" еще и выход один на один, а памплонцы между тем огрызнулись моментом имени Хони Родригеса и Будимира. Удар, правда, у последнего не получился.

"Барса" не обратила внимания на этот укол и правильно сделала. Атаки развивались на разных участках поля, движения было много, поэтому даже случайный пропущенный не стал бы для каталонцев катастрофой. Однако неприятностей не было: с удовольствием "Барселона" играла в футбол и забила первый гол после фланговой передачи. Месси и Брайтвайт открывались на мяч и датчанин со второй попытки все же затолкал его в сетку. Благо, так, а не рукой, как пытался забить Месси.

А потом эффектно издалека после игры на подборе влепил Гризманн – претендент на гол тура.

Хотя у него будет конкурент – это гол Лионеля в конце второго тайма. Лео красиво по дуге пробил из-за пределов штрафной зоны, трепетно ​​и трогательно посвятив взятие ворот Диего Армандо Марадоне.

Это был четвертый гол "Барсы", а третий забил Филиппе Коутиньо после удобной передачи Гризманна. Каталонцы сбавили обороты по сравнению с тем, что было в первом тайме. Но и этого хватило для спокойной победы. Надо заметить, что передачу под гол Месси отдал Тринкао – это первое результативное действие португальца в "Барселоне". "Осасуна" огрызалась, но не могла прыгнуть выше головы. Не повезло Торресу, который пробил в каркас, затем тер Штеген зацепил мяч после удара Барха с острого угла.

В этом матче было много эстетики – комбинации, дальние удары, зрелищные голы, трогательные празднования и яркие сейвы (подавляет разве что травма Лангле). Для "Барсы" это лишь вторая победа в последних шести поединках Ла Лиги.

Барселона. Стадион "Камп Ноу"

"Барселона" - "Осасуна" 4:0

Голы: Мартин Брайтвайт 29, Антуан Гризманн 42, Филиппе Коутиньо 57, Лионель Месси 73

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Сержиньо Дест (Эктор Фирпо 61), Клеман Лангле (Карлос Аленья 67), Филиппе Коутиньо (Усман Дембеле 61), Лионель Месси, Педри (Серхио Бускетс 46), Антуан Гризманн, Хорди Альба, Мартин Брайтвайт (Тринкао 61), Френки де Йонг, Оскар Мингеза Гарсия

"Осасуна": Серхио Эррера, Игнасио Видаль, Рауль Навас, Хони Родригес (Хуан Крус 23), Факундо Ронкалья, Рубен Гарсия (Энрике Барха 75), Ойер Санхурхо (Дарко Брашанац 64), Анте Будимир (Энрик Галлего 75), Иньиго Перес (Роберто Торрес 63), Хон Толлар Монкайола, Гарсия Унай

Предупреждение: Лионель Месси 74