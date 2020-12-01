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Стало известно, повлияет ли коронакризис на трансфер Мбаппе в Реал, а также на формат сделки
Возможно, это будет обмен
Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе не перейдет в мадридский "Реал" летом следующего года. По информации французского издания La Parisien, "меренги" испытывают финансовые трудности на фоне коронакризиса и не смогут как оформить трансфер лидера "триколор", так и потянуть его большой оклад.
Отмечается, что из-за сокращения зарплат футболистов переход Мбаппе и других мишеней "королевского клуба" отложен на неопределенный срок.
В то же время, как сообщает El Chiringuito TV, "Реал" готов совершить обмен исполнителями – "сливочные" могут отправить в Париж Эдена Азара, а Килиан последует в обратном направлении.
????EXCLUSINDA #Inda: "El Real MADRID estaría dispuesto a meter a HAZARD en la 'Operación MBAPPÉ'". #ChiringuitoInda pic.twitter.com/V2bFadlFj3— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 1, 2020
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