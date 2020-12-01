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Стало известно, повлияет ли коронакризис на трансфер Мбаппе в Реал, а также на формат сделки

Испания
(1 голосов)

Возможно, это будет обмен

Стало известно, повлияет ли коронакризис на трансфер Мбаппе в Реал, а также на формат сделки
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Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе не перейдет в мадридский "Реал" летом следующего года. По информации французского издания La Parisien, "меренги" испытывают финансовые трудности на фоне коронакризиса и не смогут как оформить трансфер лидера "триколор", так и потянуть его большой оклад.

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Отмечается, что из-за сокращения зарплат футболистов переход Мбаппе и других мишеней "королевского клуба" отложен на неопределенный срок.

В то же время, как сообщает El Chiringuito TV, "Реал" готов совершить обмен исполнителями – "сливочные" могут отправить в Париж Эдена Азара, а Килиан последует в обратном направлении.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Le Parisien

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