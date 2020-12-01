Стало известно, повлияет ли коронакризис на трансфер Мбаппе в Реал, а также на формат сделки

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе не перейдет в мадридский "Реал" летом следующего года. По информации французского издания La Parisien, "меренги" испытывают финансовые трудности на фоне коронакризиса и не смогут как оформить трансфер лидера "триколор", так и потянуть его большой оклад.

Отмечается, что из-за сокращения зарплат футболистов переход Мбаппе и других мишеней "королевского клуба" отложен на неопределенный срок.

В то же время, как сообщает El Chiringuito TV, "Реал" готов совершить обмен исполнителями – "сливочные" могут отправить в Париж Эдена Азара, а Килиан последует в обратном направлении.