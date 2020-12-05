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Севилья - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую відеотрансляцию матча Ла Лиги
Севилья - Реал: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 05.12.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
"Реал" оказался в крайне затруднительном положении – все сыплется из рук. В Лиге чемпионов мадридцы рискуют впервые в своей истории не выйти из группы, в чемпионате нет побед уже три тура подряд. Главный тренер находится под угрозой увольнения, однако игроки готовы горой стоять за Зидана.
Получится ли? Матч с "Севильей" в рамках 12-го тура Ла Лиги может дать ответы на некоторые вопросы. Игра состоится в субботу, 05.12.2020, в 17:15. Трансляция в Украине – платформа MEGOGO.
В матч-центре UA-Футбол состоится текстовая онлайн-трансляция матча >>>. Анонс и прогноз - от Игоря Семйона >>>.
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