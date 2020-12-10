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Перес препятствовать не будет? Стало известно, когда Зидан покинет мадридский Реал

Испания
(2 голосов)

Зинедин out?

Перес препятствовать не будет? Стало известно, когда Зидан покинет мадридский Реал
Новина українською

По информации испанских СМИ, Зинедин Зидан уже сообщил боссам "меренг" о том, что вне зависимости от результатов, он покинет должность главного тренера "королевского клуба".

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Оказывается, француз не слишком доволен трансферной политикой клуба – перед началом сезона Перес обещал специалисту приобрести хавбека "МЮ" Поля Погба, вингера "Ливерпуля" Садио Мане и полузащитника "Ренна" Эдуардо Камавинги. Как сообщает источник, Флорентино может позвать на должность тренера Маурисио Почеттино или Рауля Гонсалеса.

Напомним, Зинедин возглавлял "Реал" с 2016-го по 2018-й год, после чего сделал перерыв на один сезон. Отметим, что вчера "сливочные" установили рекорд по количеству выходов из группы в ЛЧ (29).

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В статье: Флорентино Перес Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
Diario Gol

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Комментарии (2)
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Joyce (Donetsk)
10.12.2020 в 12:47
Вопрос к РЛА: 1-почему за последние 10-15 лет в составе ШД нет центрального защитника уровня Мальдини и Несты; 2-когда в ШД появятся реально классные нападающие? Сорри, если зацепил за живое. ШД играет для болел (РЛА), не так ли? Хочу, пока жив, увидеть Кубок ЛЧ в руках капитана ШД. Это, по большому счету, последняя моя хотелка :)
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balamyt (Boston)
10.12.2020 в 13:02
Так у тебя запросы ..Зидана...Так тот знает у кого просит и зачем...Радуйся тому что имеешь...В такой стране нищей стране как Украина иметь такую каманду как Шахтер...это за Счастье.. Ресурсы рыжего тоже не безграничны..
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