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Перес препятствовать не будет? Стало известно, когда Зидан покинет мадридский Реал
Зинедин out?
По информации испанских СМИ, Зинедин Зидан уже сообщил боссам "меренг" о том, что вне зависимости от результатов, он покинет должность главного тренера "королевского клуба".
Оказывается, француз не слишком доволен трансферной политикой клуба – перед началом сезона Перес обещал специалисту приобрести хавбека "МЮ" Поля Погба, вингера "Ливерпуля" Садио Мане и полузащитника "Ренна" Эдуардо Камавинги. Как сообщает источник, Флорентино может позвать на должность тренера Маурисио Почеттино или Рауля Гонсалеса.
Напомним, Зинедин возглавлял "Реал" с 2016-го по 2018-й год, после чего сделал перерыв на один сезон. Отметим, что вчера "сливочные" установили рекорд по количеству выходов из группы в ЛЧ (29).
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