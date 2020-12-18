  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. СМИ: Барселона готовится к продаже Коутиньо
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Барселона готовится к продаже Коутиньо

Испания
(1 голосов)

Бразилец команду менять не намерен

СМИ: Барселона готовится к продаже Коутиньо
UA-Футбол
Новина українською

Каталонская "Барселона" уже зимой хочет продать Филиппе Коутиньо. Об этом передает Sport.es, давая ссылку на газету Аra.

Основная причина - финансовое положение клуба. У бразильца очень высокая зарплата, которая занимает значительную часть ведомости. К тому же, все в клубе довольны прогрессом 17-летнего Педро.

Читайте такжеПедри: В Реале мне сказали, что я показал недостаточный уровень - спасибо им за это

Сам Коутиньо никуда уходить не хочет. Несмотря на тяжелый период в карьере, Филиппе намерен оправдать свой трансфер, который случился три года назад.

Отметим, что в этом сезоне Коутиньо успел сыграть 11 матчей, забил три гола и отдал две голевые передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Филиппе Коутиньо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fabo46
18.12.2020 в 20:09
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...