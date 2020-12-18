СМИ: Барселона готовится к продаже Коутиньо

Каталонская "Барселона" уже зимой хочет продать Филиппе Коутиньо. Об этом передает Sport.es, давая ссылку на газету Аra.

Основная причина - финансовое положение клуба. У бразильца очень высокая зарплата, которая занимает значительную часть ведомости. К тому же, все в клубе довольны прогрессом 17-летнего Педро.

Сам Коутиньо никуда уходить не хочет. Несмотря на тяжелый период в карьере, Филиппе намерен оправдать свой трансфер, который случился три года назад.

Отметим, что в этом сезоне Коутиньо успел сыграть 11 матчей, забил три гола и отдал две голевые передачи.