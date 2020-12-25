Пуйоль: Думаю, что у Месси есть еще три или четыре года, чтобы играть на таком же уровне

Бывший игрок "Барселоны" Карлес Пуйоль рассказал об экс-партнере по команде Лионеле Месси.

- Ему 33 года, и он заботится о себе. Он мотивирован и нетерпелив, и я думаю, что у него есть еще три или четыре года, чтобы играть на таком же уровне.

Если ему посчастливится избежать серьезных травм и если он продолжит играть с тем же желанием совершенствоваться и продолжать побеждать, - цитирует Пуйоля Goal.

Напомним, что контракт Месси с каталонским клубом заканчивается летом 2021-го.