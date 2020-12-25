Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пуйоль: Думаю, что у Месси есть еще три или четыре года, чтобы играть на таком же уровне
Но где именно будет играть Лео?
Бывший игрок "Барселоны"
- Ему 33 года, и он заботится о себе. Он мотивирован и нетерпелив, и я думаю, что у него есть еще три или четыре года, чтобы играть на таком же уровне.
Если ему посчастливится избежать серьезных травм и если он продолжит играть с тем же желанием совершенствоваться и продолжать побеждать, - цитирует Пуйоля Goal.
Напомним, что контракт Месси с каталонским клубом заканчивается летом 2021-го.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо-Брест покинул экс-игрок Черноморца
- Возвращение Милевского в Украину, новый тренер ПСЖ. Главные новости за 24 декабря
- Президент галицких Карпат: Мы просто купили у львовских Карпат комплекты формы, но не смогли сменить герб
- Четверо украинских голкиперов получат коллекционное пиво в честь рекорда Месси
- Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Vantala (Kharkiv)
25.12.2020 в 10:03
Ответить
+1
0
Alex7Chapman (Кропивницький)
25.12.2020 в 11:31
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...