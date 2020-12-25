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Пуйоль: Думаю, что у Месси есть еще три или четыре года, чтобы играть на таком же уровне

Испания
(1 голосов)

Но где именно будет играть Лео?

Пуйоль: Думаю, что у Месси есть еще три или четыре года, чтобы играть на таком же уровне
Новина українською

Бывший игрок "Барселоны" Карлес Пуйоль рассказал об экс-партнере по команде Лионеле Месси.

- Ему 33 года, и он заботится о себе. Он мотивирован и нетерпелив, и я думаю, что у него есть еще три или четыре года, чтобы играть на таком же уровне.

Если ему посчастливится избежать серьезных травм и если он продолжит играть с тем же желанием совершенствоваться и продолжать побеждать, - цитирует Пуйоля Goal.

Напомним, что контракт Месси с каталонским клубом заканчивается летом 2021-го.

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В статье: Лионель Месси Карлес Пуйоль Барселона
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Комментарии (2)
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Vantala (Kharkiv)
25.12.2020 в 10:03
А вот тут и посмотрим. Ибра и Роналду сумели, а сможет ли Месси - большой вопрос. По-моему он уже сдувается.
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Alex7Chapman (Кропивницький)
25.12.2020 в 11:31
це правда, вже не та гра, яка захоплювала мільйони...
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