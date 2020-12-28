Как живет Гризманн. Комиксы, игры и гнев Месси

На Youtube-канале Фолстен вышел новый ролик о жизни Антуана Гризманна — игрока Барселоны и сборной Франции.

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В этом видео вы узнаете то, о чем не хотят рассказывать футболисты — о личной жизни. Как живет Гризманн, чем он занимается, кто его жена, сколько у него детей, на какой машине он ездит, с кем дружит и какое у него хобби? Все это в новом видео на канале Фолстен.