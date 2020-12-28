  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Как живет Гризманн. Комиксы, игры и гнев Месси
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Как живет Гризманн. Комиксы, игры и гнев Месси

Испания
(1 голосов)

Новое видео от Фолстена

Как живет Гризманн. Комиксы, игры и гнев Месси
UA-Футбол
Новина українською

На Youtube-канале Фолстен вышел новый ролик о жизни Антуана Гризманна — игрока Барселоны и сборной Франции.

Читайте такжеБогатая жизнь: Как живет Платини после изгнания из УЕФА

В этом видео вы узнаете то, о чем не хотят рассказывать футболисты — о личной жизни. Как живет Гризманн, чем он занимается, кто его жена, сколько у него детей, на какой машине он ездит, с кем дружит и какое у него хобби? Все это в новом видео на канале Фолстен.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антуан Гризманн Барселона Фолстен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...