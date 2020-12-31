Примера. 16-й тур. Осасуна и Алавес закрывают год ничьей

"Осасуна" – на предпоследнем месте, только с двумя набранными очками в восьми последних матчах Ла Лиги (без учета сегодняшнего). Поэтому памплонцы остро нуждались в победе. Но обстоятельства не способствовали этому.

Уже на восьмой минуте "Осасуна" осталась в меньшинстве из-за фола голкипера Рубена Андраде против Дейверсона Брума за пределами штрафной площади. Парадокс, но в меньшинстве "Осасуна" не выглядела обреченной. Чего стоит хотя бы удар Рубена Гарсии со штрафного в штангу.

Хозяева превосходили соперника и закономерно вышли вперед, когда Энрик Галлего прорезал правый фланг и выполнил удобную передачу под удар Роберто Торресу. "Алавес", что совсем ненамного опережает зону вылета, не мог ничего предложить в ответ. Пока Ойер Санхурхо прямо на линии штрафной не сбил Хоселу. Лукас Перес реализовал пенальти, что и помогло баскам уйти от поражения.

Это последний матч среди топ-5 европейских чемпионатов в 2020-м году. Но новые битвы – уже совсем скоро.

Памплона. Стадион "Рейно де Наварра"

"Осасуна" - "Алавес" 1:1

Голы: Роберто Торрес 67 - Лукас Перес 75 (пен.)

"Осасуна": Рубен Андраде, Игнасио Видаль, Хуан Крус, Давид Гарсия, Рубен Гарсия (Энрике Барха 89), Ойер Санхурхо, Хонатан Кальери (Энрик Галлего 46), Анте Будимир (Серхио Эррера 13), Аридане Эрнандес, Хон Толлар Монкайола (Хавьер Мартинес Кальво 90+3), Роберто Торрес (Хони Родригес 89)

"Алавес": Фернандо Пачеко, Рубен Дуарте, Виктор Лагуардия, Хоселу, Луис Роха, Чимо Наварро (Томаш Тавареш 76), Эдгар Мендес (Борха Сайнс 67), Томас Пина (Хота Пелетейро 76), Дейверсон Брум (Лукас Перес 46), Флорьян Лежён, Мануэль Гарсия

Предупреждения: Хонатан Кальери 41, Серхио Эррера 64, Ойер Санхурхо 73 - Томас Пина 37, Дейверсон Брум 40, Флорьян Лежён 55, Хота Пелетейро 82

Удаление: Рубен Андраде 8