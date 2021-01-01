Коутиньо завтра перенесет операцию на колене

Игрок "Барселоны" Филиппе Коутиньо 2 января перенесет операцию в связи с повреждением латерального мениска левого колена. Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".

Бразилец получил травму в игре с "Эйбаром" 29-го декабря. Ранее сообщалось, что, если Коутиньо перенесет операцию, то на восстановление потребуется до четырех месяцев. Более точные сроки смогут сказать врачи уже после хирургического вмешательства.

В этом сезоне полузащитник провел за "Барселону" 14 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и двумя ассистами.