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Коутиньо завтра перенесет операцию на колене

Испания
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Он может вернуться в конце сезона

Коутиньо завтра перенесет операцию на колене
Новина українською

Игрок "Барселоны" Филиппе Коутиньо 2 января перенесет операцию в связи с повреждением латерального мениска левого колена. Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".

Бразилец получил травму в игре с "Эйбаром" 29-го декабря. Ранее сообщалось, что, если Коутиньо перенесет операцию, то на восстановление потребуется до четырех месяцев. Более точные сроки смогут сказать врачи уже после хирургического вмешательства.

В этом сезоне полузащитник провел за "Барселону" 14 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и двумя ассистами.

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В статье: Барселона Филиппе Коутиньо Ла Лига
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