Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коутиньо завтра перенесет операцию на колене
Он может вернуться в конце сезона
Игрок "Барселоны" Филиппе Коутиньо 2 января перенесет операцию в связи с повреждением латерального мениска левого колена. Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".
Бразилец получил травму в игре с "Эйбаром" 29-го декабря. Ранее сообщалось, что, если Коутиньо перенесет операцию, то на восстановление потребуется до четырех месяцев. Более точные сроки смогут сказать врачи уже после хирургического вмешательства.
В этом сезоне полузащитник провел за "Барселону" 14 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и двумя ассистами.
Популярное сейчас
- Манчестер Юнайтед - Астон Вилла: Анонс и прогноз матча АПЛ
- Все, что показали русские. Как Бессонов немецкого фотографа прославил
- "Gratias negrito". Обозреватели шокированы наказанием для Эдинсона Кавани от английской ассоциации
- С Евгением почти никто не здоровался. Селезнев рассказал об ужасной ситуации в Малаге
- Защитник Шахтера продемонстрировал свою роскошную киевскую квартиру и рассказал о феях. ФОТО
- Выбрана победительница конкурса красоты среди динамовских болельщиц - ФОТО