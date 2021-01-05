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Атлетик - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Атлетик - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.01.2021 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Это перенесенный матч второго тура чемпионата Испании. "Атлетик" примет "Барселону" аккуратно после смены тренера: Гаиска Гаритано был уволен, а на его место пришел Марселино Тораль.
Поединок состоится шестого января 2021 года в 22:00. Прямая онлайн текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Прямая онлайн видеотрансляция поединка - платформа MEGOGO.
Где еще смотреть онлайн матч второго тура чемпионата Испании?
- Бельгия - Eleven Sports 1 Belgium;
- Канада - beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada;
- Чехия - DIGI GO, Digi Sport 2,
- Румыния - Look Sport, Telekom Sport 2 Romania;
- Польша - Canal + Sport Online, Canal + Sport, nc + GO
- Испания - Movistar Laliga 1, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Mitele Plus, Movistar +.
Смотреть матч онлайн
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
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- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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