Атлетик - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Это перенесенный матч второго тура чемпионата Испании. "Атлетик" примет "Барселону" аккуратно после смены тренера: Гаиска Гаритано был уволен, а на его место пришел Марселино Тораль.

Поединок состоится шестого января 2021 года в 22:00. Прямая онлайн текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Прямая онлайн видеотрансляция поединка - платформа MEGOGO.

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