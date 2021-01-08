"Полностью поддерживаю его". Зидан высказался о скандале вокруг Карима Бензема

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался о скандале вокруг дела о шантаже футболиста Вальбуэна, в котором замешан его подопечный Карим Бензема.

"Я полностью его поддерживаю. Ситуация очень непростая, но я вижу, что сейчас Карим сосредоточен, а все его мысли связанным с футболом.

Ситуация непростая для всех, но хотелось бы, чтобы она решилась быстрее. Сейчас Карим продолжает полностью отдаваться футболу", - приводит слова француза Marca.

В текущем сезоне Бензема провел 20 матчей, забил 12 голов и отдал пять голевых передач.