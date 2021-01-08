  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Полностью поддерживаю его". Зидан высказался о скандале вокруг Карима Бензема
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Полностью поддерживаю его". Зидан высказался о скандале вокруг Карима Бензема

Испания
(1 голосов)

Зизу всегда к нему хорошо относился

"Полностью поддерживаю его". Зидан высказался о скандале вокруг Карима Бензема
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался о скандале вокруг дела о шантаже футболиста Вальбуэна, в котором замешан его подопечный Карим Бензема.

"Я полностью его поддерживаю. Ситуация очень непростая, но я вижу, что сейчас Карим сосредоточен, а все его мысли связанным с футболом.

Ситуация непростая для всех, но хотелось бы, чтобы она решилась быстрее. Сейчас Карим продолжает полностью отдаваться футболу", - приводит слова француза Marca.

Читайте такжеБензема vs Вальбуэна: все, что известно о шантаже интимным видео

В текущем сезоне Бензема провел 20 матчей, забил 12 голов и отдал пять голевых передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карим Бензема Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
янковский ян (Запорожье)
08.01.2021 в 22:53
Понятно. Француз-мусульманин, поддержит француза-мусульманина. А то что Бензема совершил преступление... Понять и простить...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...