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"Полностью поддерживаю его". Зидан высказался о скандале вокруг Карима Бензема
Зизу всегда к нему хорошо относился
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался о скандале вокруг дела о шантаже футболиста Вальбуэна, в котором замешан его подопечный Карим Бензема.
"Я полностью его поддерживаю. Ситуация очень непростая, но я вижу, что сейчас Карим сосредоточен, а все его мысли связанным с футболом.
Ситуация непростая для всех, но хотелось бы, чтобы она решилась быстрее. Сейчас Карим продолжает полностью отдаваться футболу", - приводит слова француза Marca.
В текущем сезоне Бензема провел 20 матчей, забил 12 голов и отдал пять голевых передач.
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