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"Фернандо Торрес - мой кумир". Новичок Атлетико поделился эмоциями после своего перехода
Сможет повторить его успех в Мадриде?
Вчера мадридский "Атлетико" арендовал у "Лиона" Мусса Дембеле. Форвард поделился своими эмоциями после трансфера.
"Я нападающий и моя любимая задача - забивать голы. Это моя работа. Не могу дождаться того момента, когда смогу дебютировать за команду.
В детстве мне очень нравился Фернандо Торрес, он мой кумир. Именно поэтому я счастлив находиться здесь и надеюсь, что вместе мы добьемся успехов", - заявил Дембеле.
Читайте такжеОфициально: Мусса Дембеле - игрок Атлетико
Торрес - воспитаник "Атлетико" и один из лучших форвардов в истории "матрасников".
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