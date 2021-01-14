"Фернандо Торрес - мой кумир". Новичок Атлетико поделился эмоциями после своего перехода

Вчера мадридский "Атлетико" арендовал у "Лиона" Мусса Дембеле. Форвард поделился своими эмоциями после трансфера.

"Я нападающий и моя любимая задача - забивать голы. Это моя работа. Не могу дождаться того момента, когда смогу дебютировать за команду.

В детстве мне очень нравился Фернандо Торрес, он мой кумир. Именно поэтому я счастлив находиться здесь и надеюсь, что вместе мы добьемся успехов", - заявил Дембеле.

Торрес - воспитаник "Атлетико" и один из лучших форвардов в истории "матрасников".