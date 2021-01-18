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Баскский характер и Месси-хулиган. Барселона - Атлетик 2:2. Обзор матча и видео голов

Испания
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Барселона - Атлетик ⋉ 2:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 17.01.2021 ⋇ Суперкубок Испании на UA-Футбол

Баскский характер и Месси-хулиган. Барселона - Атлетик 2:2. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

Многое можно было представить, но такой сценарий финального матча Суперкубка Испании точно не читался. "Барса" дважды вела в счете и дважды позволяла сопернику отыгрываться. Причем, второй раз баски сравняли счет на 90-й минуте. А уже в дополнительное время гол чудо гол забил Иньяки Уильямс.

"Барса" оказалась в трудном положении и не вышла из него. Чувство обреченности только усилилось красной карточкой Лионеля Месси за удар соперника по шее / затылке. Хулиганская выходка аргентинца подытожила для "блаугранас" этот ужасный вечер.

Безтрофейная серия каталонцев продолжается. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча финала Суперкубка Испании.

Суперкубок Испании. Финал
"Барселона" – "Атлетик" 2:3 ОТ (2:2)
Голы: Антуан Гризманн 40, Антуан Гризманн 77 – Оскар Де Маркос 42, Вильяллибре 90, Уильямс 93

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В статье: Лионель Месси Суперкубок Испании Атлетик (Бильбао) Барселона
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