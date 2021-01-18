Баскский характер и Месси-хулиган. Барселона - Атлетик 2:2. Обзор матча и видео голов

Многое можно было представить, но такой сценарий финального матча Суперкубка Испании точно не читался. "Барса" дважды вела в счете и дважды позволяла сопернику отыгрываться. Причем, второй раз баски сравняли счет на 90-й минуте. А уже в дополнительное время гол чудо гол забил Иньяки Уильямс.

"Барса" оказалась в трудном положении и не вышла из него. Чувство обреченности только усилилось красной карточкой Лионеля Месси за удар соперника по шее / затылке. Хулиганская выходка аргентинца подытожила для "блаугранас" этот ужасный вечер.

Безтрофейная серия каталонцев продолжается. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча финала Суперкубка Испании.