Ультрас-сепаратисты, Атлетико - фарм-клуб и темнокожие футболисты. О аутентичных традициях Атлетика Бильбао

Только три клуба в истории Ла Лиги не вылетали из высшего дивизиона Испании - "Барселона", "Реал" и "Атлетик" Бильбао. Если первые два регулярно появляются на страницах медиа и имеют огромную армию болельщиков по всему миру, то об одном из представителей Страны Басков частенько забывают. Кто же они такие, "красно-белые львы"?

Английские основатели

История одного из самых первых футбольных клубов Испании началась еще в позапрошлом веке - в 1898 году. Казалось бы, аутентичный баскский клуб, который соблюдает все еще давно заложенные местные традиции, должны основать исключительно испанцы. Однако - не все так просто. В футбол в 90-х годах XIX века на берегу Бискаи, что в Стране Басков, играли моряки из страны-матушки игры - Англии. Местным жителям понравилось, как люди пинают мяч (редкость сейчас, правда?), И они решили присоединиться к ним. В 1898 году ребята из гимназии в Бильбао решили учредить подобную к английскому футбольную команду, а уже 5 апреля 1901-го года клуб официально зарегистрировали.

"Атлетико" Мадрид - фарм-клуб

Все началось с победы в первом в истории Кубке Испании в 1902 году над тогда еще не грозной "Барселоной". Правда, команда в те времена называлась не “Атлетик", а клуб "Бискай", который сформировали две баскские команды: "Атлетик" и "Бильбао". Первый выигранный трофей поспособствовал окончательному слиянию этих клубов в единое целое - "Атлетик Бильбао".

В следующем году в Мадриде был основан фарм-клуб "Атлетика", который даже не участвовал в соревнованиях, а выступал просто филиалом. Это сделали трое студентов из Бильбао, которые учились в Мадриде. Однако через четыре года столичный клуб решил отделиться и стал самостоятельной командой, известной сейчас под кличкой "матрасники". Чуть ниже мы расскажем, почему именно так их называют и по сегодняшний день.

Аутентичность

В 1911 году "Атлетик" решил отказаться от иностранных игроков и участвовать в соревнованиях только с баскскими футболистами. Спустя почти полвека клуб победил мадридский "Реал" на его же стадионе в финале Кубка Испании "11-ю футболистами из села". И до сих пор, даже в современном мире с возможностью приглашать иностранцев в свой состав, "Атлетик" не отказался от идеи националистической команды, в состав которой должны входить только баски.

Такая традиция называется политикой "кантеры". Она фундаменируется на выпускниках своей академии. В 1963 году федерацией было запрещено выступление иностранных футболистов в чемпионате Испании, поэтому клуб в те времена создал несколько футбольных школ, выпускающих таланты до сих пор.

Однако за "Атлетик" все же выступали три иностранца. Двое из них - французы Биксант Лизаразю и сегодняшний игрок "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт. Дело в том, что они были этническими басками, и поэтому им разрешено было играть за команду. Из-за сепаратичных высказываний от центрального защитника "горожан" главный тренер сборной Франции Дидье Дешам даже перестал его вызывать в расположение команды. Заметим, что Ляпорт выступал за молодежные сборные именно Франции. Еще один легионер на сегодняшний день до сих пор играет за "Атлетик". Футболист сборной Боснии и Герцеговины Кенан Кодро родился в Сан-Себастьяне (Страна Басков) в семье футболиста тогда еще "Реал Сосьедад" Мехо Кодро. Сын решил принять футбольное гражданство отца и выступать за сборную страны, откуда он этнически происходит. И карьеру начинал в клубе папы - "Реал Сосьедад", однако после нескольких измененных команд два года назад перебрался все-таки к "Атлетику".

Темнокожий футбол в националистическом Бильбао

В истории клуба было всего два игрока неевропейской расы - Хонас Рамальо и Иньяки Уильямс. Последний вообще стал первым таким футболистом, кому удавалось забить гол за "Атлетик". Его родителей, как и всех беженцев из Африки, постигло многочисленное количество проблем на их пути в Испанию. Мария Артуер, уроженка Ганы прошла несколько тысяч километров, будучи беременной Иньяки. Сам будущий футболист был рожден в Бильбао, а, следовательно, имеет баскское происхождения.

Его родителям было трудно найти работу, поэтому они ездили по Испании, а папа даже работал и в Лондоне, чтобы обеспечить двух детей. Этническом ганцу было 12 лет, когда у него родился брат, и он решил зарабатывать на жизнь именно футболом - тем, чем он занимался во дворе на протяжении долгих лет. Начал это делать в академии "Памплоны", а затем с помощью скаутов "Атлетика" перебрался в баскской коллектив, которому он был верен еще с детства. Кстати, контракт у футболиста с клубом действителен до 2028-го года.

Свой первый гол за команду он забил в феврале 2015, дебютировав в Лиге Европы против "Торино". С тех пор он провел 269 матчей, в которых записал в свой актив 64 мяча и 36 ассистов. На момент его прихода в клуб, на позиции форварда тогда выступал Ариц Адуритц - живая легенда баскскського коллектива, поэтому Эрнесто Вальверде решил переместить скоростного нападающего на фланг, где он начал терроризировать защитников противника.

Националистически-сепаратический ультрас и связь с Украиной

Баскская националистическая партия (БНП, 1895-й год) была давно связана с "Атлетиком". Некоторые члены партии были футболистами клуба, а полузащитник Хосе Антонио Аггире в 1936-м году вообще стал первым избранным президентом Страны Басков.

Ультрас - сугубо националистический, и стремится он к отделению от Испании, особенно учитывая умеренные успехи Каталонии в этом. Также фанаты поддерживают сепаратизм на Донбассе, выставляя баннеры в поддержку "национально-освободительных движений" на Востоке Украины. На матче Лиги Чемпионов против донецкого "Шахтера" на стадионе "Сан-Мамес" были замечены флаги, которые связаны с так называемыми ДНР и ЛНР.

Сейчас в Ла Лиге выступают четыре клуба из Страны Басков - "Реал Сосьедад", "Алавес", "Эйбар" и "Атлетик". Казалось бы, фанаты соседних по географическому расположению клубов должны враждовать между собой, однако они вместе в борьбе против общего противника - Испании. Два раза в год сборная Страны Басков проводит матчи на "Сан-Мамесе" и тогда на трибунах объединяются все фанаты из этого края для демонстрации ультрас-солидарности во имя противодействия другой части государства, стремясь показать всему миру свое желание отделиться.

Почему Атлетик - красно-белые львы, а Атлетико - матрасники?

Стадион "Сан-Мамес" назван в честь церкви, которая расположена рядом с ареной (собор святого Мамонта). По легенде Мамонт Кессарийським был христианским проповедником, которого язычники в III веке нашей эры решили казнить на арене со львами за его деятельность. Однако звери не захотели его есть и он был убит жрецом. Из-за этой истории клуб называют теперь "львами".

И в баскского "Атлетика", и в "Атлетико" Мадрид одинаковые цвета формы – красно-белые, что не может не быть фактом конфликтов. К 1910-му году у команды из Бильбао был бело-голубой комплект одежды, однако после все изменились. Три версии являются возможными причинами этого. Первая - связана со столичным клубом. Бело-красные цвета ткани в то время были очень дешевыми из-за того, что из них делали матрасы. "Атлетико" быстрее своего баскского "отца" перешел на красно-бело полосу и поэтому его до сих пор называют "матрасниками". Вторая версия прибыла из Англии, ведь именно оттуда приежали моряки-родоначальники клуба. Эти рабочие были с "Сандерленда" и "Саутгемптона", а команды из этих городов имеют как раз такой цвет формы. Третья версия - самая простая. Один человек просто не нашел бело-голубого комплекта формы в Англии, куда его отправили за футболками, и привез имеющийся на то время вариант.

Легенды клуба

Самым выдающимся футболистом начальной фазы становления "Атлетика" является Рафаэль Морена Арансади, более известный как Пичичи. Заметим, что он стал автором первого забитого гола на открытом в 1913 году "Сан-Мамесе". С 1953-го года газета "Marca" регулярно вручает награду "Трофей Пичичи" для лучшего бомбардира Ла Лиги. Лионель Месси больше всех держал этот трофей в руках, семь раз став лауреатом. На втором месте - лучший бомбардир "Атлетика" в истории - Тельмо Сарра, у которого шесть таких титулов. А вот на ступеньку ниже испанского нападающего в списке голеадоров команды из Бильбао еще одна легенда клуба, более известный футболист для современного поколения Аритц Адуриц, у которого 172 мяча и 49 ассистов в 405-ти матчах за 11 сезонов в составе "Атлетика".

Достижения, еврокубки и трофеи

"Атлетик" был одним из основателей Кубка Испании и Ла Лиги. Из-за этого в начале ХХ века он выступал фаворитом турниров. Всего в трофейном музее клуба 35 титулов. Весомую долю здесь занимает именно Кубок Испании - 24 победы. Еще восемь раз баски становились чемпионами Испании (в последний раз в далеком сезоне 1983-1984 гг.). Трижды получали Суперкубок страны, последний раз в драматичном финале немногодневной давности против "Барселоны".

В мае 1967-го года победу в Лиге Чемпионов добил шотландский "Селтик", игроки основного состава которого родились относительно недалеко от стадиона в Глазго. А вот "Атлетик" всю свою историю выступает в таком стиле на международной арене. В 1956 году клуб дебютировал в еврокубках, а к столетию "Атлетика", в 1998-м году, клуб сыграл свой первый матч в Лиге Чемпионов (обновленной версии). Наивысшее достижение в еврокубках - финалы Лиги Европы (Кубке УЕФА) в 1977-м и 2012-м.

Непростая современность

Такому аутентичному клубу, как "Атлетик" довольно трудно бороться за самые высокие места без дорогостоящих приобретений. Самую великую по деньгам покупку в истории клуба баски оформили в 2018-м году, приобретя Иньиго Мартинеса с "Реал Сосьедада" за 32 млн евро. В тот же год клуб раскошелился на еще одного защитника: Юрий Берчиче перешел из "ПСЖ" за 24 млн евро. К этим двум трансферам наибольшей суммой приобретения для "Атлетика" было 12 млн евро.

Сейчас команда находится на восьмом месте в рейтинге самых дорогих команд Ла Лиги по версии портала Transfermarkt. Ориентировочная стоимость всех футболистов оценивается в 215 млн евро.

В XXI веке дела у басков идут не слишком удачно в вопросе трофеев. У команды всего две победы в соревнованиях - Суперкубок Испании 2015 и 2020. "Атлетик" считается крепким середнячком Ла Лиги, который способен заставить нервничать грандов и лидеров турнирной таблицы. Несмотря на политику клуба, результаты довольно приличные, но главное не это. Самое важное - аутентичность, история, традиции, то, что приносит славу баскам на протяжении всего их футбольного пути. И каждый выигранный трофей, так как недавний Суперкубок, будет приносить в несколько раз больше эмоций не только заядлому фанату, но и рядовому болельщику.