Перспективная связка с де Йонгом. Барселона проявляет интерес к Барелле

Каталонская "Барселона" хочет видеть в своей команде Николу Бареллу. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

В ближайшее время пройдут выборы президента каталонцев, но независимо от результатов, интерес к полузащитнику не исчезнет. Однако, из-за финансовых трудностей клуба, трансфер точной состоится не ранее лета 2021-го.

Барелла - ключевой игрок "Интера", которого очень ценит тренер и руководство. Контракт Николо истекает лишь летом 2024-го, а его трансферная стоимость оценивается в 55 миллионов.

В текущем сезоне итальянец отыграл 25 матчей, забил два гола и отдал две голевые.