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Перспективная связка с де Йонгом. Барселона проявляет интерес к Барелле

Испания
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Но в ближайшее время трансфер точно не состоится

Перспективная связка с де Йонгом. Барселона проявляет интерес к Барелле
UA-Футбол
Новина українською

Каталонская "Барселона" хочет видеть в своей команде Николу Бареллу. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

В ближайшее время пройдут выборы президента каталонцев, но независимо от результатов, интерес к полузащитнику не исчезнет. Однако, из-за финансовых трудностей клуба, трансфер точной состоится не ранее лета 2021-го.

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Барелла - ключевой игрок "Интера", которого очень ценит тренер и руководство. Контракт Николо истекает лишь летом 2024-го, а его трансферная стоимость оценивается в 55 миллионов.

В текущем сезоне итальянец отыграл 25 матчей, забил два гола и отдал две голевые.

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В статье: Барселона Интер (Милан) Николо Барелла
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