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Куман: ПСЖ хочет подписать Месси? Барселона тоже может сказать, что хочет Неймара и Мбаппе

Испания
(2 голосов)

А кто не хочет?

Куман: ПСЖ хочет подписать Месси? Барселона тоже может сказать, что хочет Неймара и Мбаппе
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман высказался о том, что "ПСЖ" планирует подписать Лео Месси.

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"ПСЖ" хочет подписать Месси? Если вы спросите меня, хочет ли "Барселона" подписать Неймара и Мбаппе, то я также скажу "да". Не знаю, что случится дальше, но подобные вещи комментировать не хочу.

После удаления в Суперкубке Лео тренировался с таким же рвением, я не замечал за ним нечего странного. Он дисквалифицирован на две игры, но мы уже подали апелляцию", - заявил Куман.

Уже завтра каталонский клуб сыграет в кубке против "Коренльи".

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В статье: Лионель Месси Леонардо Неймар Рональд Куман Барселона Килиан Мбаппе
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