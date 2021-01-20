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Куман: ПСЖ хочет подписать Месси? Барселона тоже может сказать, что хочет Неймара и Мбаппе
А кто не хочет?
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман высказался о том, что "ПСЖ" планирует подписать Лео Месси.
"ПСЖ" хочет подписать Месси? Если вы спросите меня, хочет ли "Барселона" подписать Неймара и Мбаппе, то я также скажу "да". Не знаю, что случится дальше, но подобные вещи комментировать не хочу.
После удаления в Суперкубке Лео тренировался с таким же рвением, я не замечал за ним нечего странного. Он дисквалифицирован на две игры, но мы уже подали апелляцию", - заявил Куман.
Уже завтра каталонский клуб сыграет в кубке против "Коренльи".
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