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Президент Атлетико: Мы всегда понимали, что Луис Суарес – лучший центральный нападающий в Европе

Испания
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Президент Атлетико: Мы всегда понимали, что Луис Суарес – лучший центральный нападающий в Европе
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Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо после победы над "Валенсией" (3:1) оценил шансы "матрасников" на победу в чемпионате Испании и прокомментировал выступления форварда коллектива Луиса Суареса. Цитирует Сересо Mundo Deportivo.

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"Чемпионат можно выиграть, а можно и проиграть. Мы на экваторе сезона, впереди долгий путь. Когда до конца кампании останется три матча, то тогда я скажу вам, что мы чемпионы. "Атлетико" – сильная команда, это вселяет уверенность. Игроки знают требования".

"Все просто. Мы всегда понимали, что Луис Суарес – лучший центральный нападающий в Европе. Нам повезло, что теперь он с нами. Фелиш? Это отличный футболист. Если Симеоне меняет его, то это не значит, что Жоау нужно злиться или расстраиваться".

Отметим, что у Суареса 12 голов в 15 первых матчах за "Атлетико" – это лучший старт в Ла Лиге за новый клуб после достижения Криштиану Роналду (13 голов в первых 15 поединках за "Реал").

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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Энрике Сересо Жоау Феликс
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Источник:
Mundo Deportivo

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