Президент Атлетико: Мы всегда понимали, что Луис Суарес – лучший центральный нападающий в Европе

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо после победы над "Валенсией" (3:1) оценил шансы "матрасников" на победу в чемпионате Испании и прокомментировал выступления форварда коллектива Луиса Суареса. Цитирует Сересо Mundo Deportivo.

Отметим, что у Суареса 12 голов в 15 первых матчах за "Атлетико" – это лучший старт в Ла Лиге за новый клуб после достижения Криштиану Роналду (13 голов в первых 15 поединках за "Реал").

12 - Luis Suárez ???????? has scored 12 goals in his first 15 @LaLigaEN games for @atletienglish, the best start of a player for the same club since Cristiano Ronaldo for Real Madrid in 2010 (13 goals). Amazing. pic.twitter.com/UAQyDKv3qI