Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Атлетико: Мы всегда понимали, что Луис Суарес – лучший центральный нападающий в Европе
Коста и Гризманн обиделись?
Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо после победы над "Валенсией" (3:1) оценил шансы "матрасников" на победу в чемпионате Испании и прокомментировал выступления форварда коллектива Луиса Суареса. Цитирует Сересо Mundo Deportivo.
"Чемпионат можно выиграть, а можно и проиграть. Мы на экваторе сезона, впереди долгий путь. Когда до конца кампании останется три матча, то тогда я скажу вам, что мы чемпионы. "Атлетико" – сильная команда, это вселяет уверенность. Игроки знают требования".
"Все просто. Мы всегда понимали, что Луис Суарес – лучший центральный нападающий в Европе. Нам повезло, что теперь он с нами. Фелиш? Это отличный футболист. Если Симеоне меняет его, то это не значит, что Жоау нужно злиться или расстраиваться".
Отметим, что у Суареса 12 голов в 15 первых матчах за "Атлетико" – это лучший старт в Ла Лиге за новый клуб после достижения Криштиану Роналду (13 голов в первых 15 поединках за "Реал").
12 - Luis Suárez ???????? has scored 12 goals in his first 15 @LaLigaEN games for @atletienglish, the best start of a player for the same club since Cristiano Ronaldo for Real Madrid in 2010 (13 goals). Amazing. pic.twitter.com/UAQyDKv3qI— OptaJose (@OptaJose) January 24, 2021
Популярное сейчас
- Новый трансфер Днепра-1, Данченко на пути в Грецию. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- В Днепре-1 введена система штрафов и понижены зарплаты - СМИ
- Примера. 20-й тур. Атлетико - Валенсия 3:1. Гости забивают красиво, а хозяева - много
- Два пропущенных, жёлтая и неумение играть кулаками. Разбираем дебют Лунина за Реал
- Алина Буяльская: Глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО