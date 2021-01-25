Тут тренируют Рауль, Хаби Алонсо и Хосеба Эчеберрия. Испанские филиалы: современное состояние молодежек

Высшая ступенька, на которую могут забраться филиалы, молодежные команды испанских клубов – Сегунда, второй дивизион. А все потому, что "дочки" не могут играть в одном соревновании с материнским клубом (например, в 2000-ом году "Атлетико" вылетел во второй дивизион, вследствие чего его филиал, игравший в Сегунде, вынужденно отправился в третью лигу).

В Сегунде филиалов не наблюдали с 2018-го года, когда в третий дивизион синхронно рухнули "Барселона-Б" и "Севилья Атлетико".

Но это не значит, что молодежные составы не хотят вернуться.

Наоборот, они делают для этого все возможное.

Представляем вам обзор самых на сегодняшний день успешных филиалов испанских клубов.

"Бильбао Атлетик": Львята выбрались из клетки

Место: 2-е в подгруппе А группы 2 дивизиона Сегунда Б

Последнее пребывание во втором дивизионе: 2015/16

Тренер: Хосеба Эчеберрия

Самый дорогой футболист: Нико Уильямс и Нико Серрано – по 1 млн евро

Суммарная стоимость ростера: 5,1 млн евро

Лидеры: П/Н Нико Уильямс (18 лет), П/Н Нико Серрано (17), Н Хуан Артола (20), П Ойер Саррага (21), П Беньят Прадос (19)

Бомбардир: Нико Уильямс – 4 гола

"Львят" возглавляет легендарный баскский футболист Хосеба "Галл" Эчеберрия, и всем, кто помнит Хосебу в деле – с его техникой, разгоном с фланга и умением предчувствовать игровую ситуацию, - сразу же становится ясно, у кого учатся вингеры Нико Уильямс и Нико Серрано.

Нико Уильямс, младший брат форварда "Атлетика" Иньяки Уильямса – это сверхскоростной бегунок, набравший 4+5 в 11 матчах. К нему уже сейчас присматриваются скауты больших клубов.

Декабрьское Баскское дерби между филиалами "Сосьедада" и "Атлетика" стало настоящим украшением матчей третьего дивизиона. Хаби Алонсо (тренер "Сосьедада-Б") противостоял Хосебе Эчеберрии, а сама игра запомнилась зашкаливающими эмоциями и драматургией: 7 желтых карточек (на самом деле их должно было быть 20), автогол, красная карточка на 6-ой добавленной минуте, решающий гол на 5-ой добавленной минуте. "Атлетик" выиграл, а Эчеберрия сказал: "Впереди еще много работы, но я верю, что нам по силам побороться за выход во второй дивизион".

"Барселона-Б" тоже хочет в Сегунду

Место: 3-е в подгруппе А группы 3 дивизиона Сегунда Б

Последнее пребывание во втором дивизионе: 2017/18

Тренер: Франсиско Хавьер Гарсия Пимента

Самый дорогой футболист: Илайш Мориба, Оскар Мингеса, Алекс Кольядо – по 5 млн евро

Суммарная стоимость ростера: 35,2 млн евро

Лидеры: П Илайш Мориба (18), П/Н Алекс Кольядо (21), З Арнау Комас (20), П Ориоль Бускетс (21), П Хандро Орельяна (20)

Бомбардир: Алекс Кольядо и Рей Манай – по 3 гола

В 2019-ом году кантере "Барселоны" был нанесен серьезный удар: одиозный агент Мино Райола увел главный бриллиант Ла Масии, полузащитника Хави Симонса, называемого "Вторым Роналдиньо", в ПСЖ. Предполагалось, что в этом сезоне 17-летний Симонс уже будет зажигать за команду Б и периодически вызываться в первую "Барсу", но, как мы видим, жизнь распорядилась иначе.

Теперь магистральным талантом молодежного состава "Барселоны" называется Илайш Мориба, часто сравниваемый с Полем Погба. По ходу сезона в первую команду подняли и одного из ведущих защитников и лидеров филиала, Оскара Мингесу.

творческого коллектива Гарсии Пименты заключается в линии полузащиты, возможно, мощнейшей во всем третьем дивизионе.

и многим филиалам, "Мини-Барсе" частенько не хватает физической мощи в борьбе с грузными дядьками испанской трясины, но молодежь берет свое за счет техники – с этим компонентом в Ла Масии никогда не имелось проблем. Интересно, что "Барса-Б" идет в подгруппе следом за клубом "Андорра" - он принадлежит Жерару Пике, а главным тренером там назначен Эдер Сарабия, экс-помощник Кике Сетьена на "Камп Ноу".

Филиалы во втором дивизионе в XXI веке:

"Малага-Б": 2003-2006 (тренеры: Антонио Тапия, Энрике Руис, Хосе Мария Бакеро)

"Кастилья": 2005-2007 (Хуан Рамон Лопес Каро, Мигель Анхель Португал, Мичел Гонсалес), 2012-2014 (Альберто Торил, Маноло Диас)

"Севилья Атлетико": 2007-2009 (Мануэль Хименес, Хесус Кальдерон, Фермин Галеоте, Диего Родригес), 2016-2018 (Диего Мартинес, Луисгар Тевенет)

"Вильярреал-Б": 2009-2013 (Хуан Карлос Гарридо, Адольфо Абад, Пако Эррера, Хавьер Грасия, Франсиско Молина, Хулио Веласкес)

"Барселона-Б": 2010-2015 (Луис Энрике, Эусебио Сакристан, Жорди Виньялс), 2017-2018 (Жерар Лопес, Франсиско Хавьер Гарсия Пимента)

"Бильбао Атлетик": 2015-2016 (Куко Сиганда)

"Реал Сосьедад-Б" ведет вперед парень из Барселоны

Место: 4-е в подгруппе А группы 2 дивизиона Сегунда Б

Последнее пребывание во втором дивизионе: 1961/62

Тренер: Хаби Алонсо

Самый дорогой футболист: Роберт Наварро – 2,5 млн евро

Суммарная стоимость ростера: 6,55 млн евро

Лидеры: П Роберт Наварро (18), З Алекс Петчарроман (23), Н Хорхе Агирре (21), П Урко Гонсалес де Сарате (19), З Йон Пачеко (20)

Бомбардир: Роберт Наварро – 6 голов

В 2018-ом году 16-летнего на тот момент полузащитника Роберта Наварро увел из барселонской академии Ла Масия "Монако". Через год "Сосьедад" не пожалел 6 млн, выкупил игрока и отправил его в свою академию Субиэта, где Наварро стал настоящим доминатором.

Он играет "десятку", успевает и конструировать атаки, и завершать их. В этом сезоне он успел сыграть 35 минут и за первый "Сосьедад".

Роберт Наварро футболист настолько высокого уровня, что Хаби Алонсо лично проводит с ним индивидуальные занятия, не доверяя эту работу помощникам.

целом сан-себастьянский филиал демонстрирует максимально атакующий футбол, часто даже в ущерб оборонительным действиям. Смотреть матчи "Сосьедада-Б" никогда не бывает скучно.

Самое интересное, что Субиэта по праву считается одной из лучших академий страны, но филиал главной команды провинции Гипускоа последний раз появлялся в Сегунде аж целых 60 лет назад.

"Реал Мадрид Кастилья": неровности

Место: 4-е в подгруппе А группы 5 дивизиона Сегунда Б

Последнее пребывание во втором дивизионе: 2013/14

Тренер: Рауль

Самый дорогой футболист: Уго Дуро – 2,5 млн евро

Суммарная стоимость ростера: 8,75 млн евро

Лидеры: Н Уго Дуро (21), П Карлос Дотор (19), П/Н Уго Вальехо (20), П Антонио Бланко (20), П Сесар Гелаберт (20)

Бомбардир: Уго Дуро – 5 голов

"Кастилья" играет неровно – во многом по той причине, что обладает крайне несбалансированным составом. То есть, на соседних позициях с действительно хорошими игроками действуют и те, кто вряд ли по своему уровню преодолеет третий дивизион.

В команде Рауля сильно выделяется техничный универсальный аттакер Уго Дуро, которого "Реал" взял в аренду у "Хетафе" с трансферным jus primae noctis, действующим до 1 июля 2021-го года. Рауль, по слухам могущий заменить Зинедина Зидана в первой команде по окончании сезона, очень хочет подписать нападающего, но Флорентино Пересу не слишком нравится эта идея. С 2017-го по 2020-ый годы Дуро выступал в Примере, собственно, за "Хетафе". Общая статистика данного периода: 25 матчей, уложившиеся в 805 минут, 1 гол, 3 ассиста.

общем, тяжело сказать, что он разрывал первый дивизион.

целом, "Кастилья" производит впечатление коллектива с характером, но в ее составе нет футболистов, кажущихся безусловными звездами послезавтрашнего дня: такими, как Нико Уильямс, Илайш Мориба или Роберт Наварро в уже рассмотренных нами командах.

"Вильярреал-Б" такой же, как обычно – стабильный

Место: 4-е в подгруппе B группы 3 дивизиона Сегунда Б

Последнее пребывание во втором дивизионе: 2011/12

Тренер: Мигель Альварес

Самый дорогой футболист: Хайссем Хассан – 2 млн евро

Суммарная стоимость ростера: 6,25 млн евро

Лидеры: Н Алекс Мильян (21), 3 Адриан де ла Фуэнте (21), З Копете (21), П Карло Гарсия (19), П/Н Хайссем Хассан (18)

Бомбардир: Алекс Мильян – 4 гола

В октябре прошлого года "Вильярреал" за 2 млн приобрел у "Шатору" талантливого вингера франко-египетского происхождения Хайссема Хассана – проспекта ранее планировал купить "Марсель", но испанский клуб действовал на опережение. Новая звездочка пока только приживается в "Мини-Субмарине", играя ярко, но чрезвычайно нестабильно.

Безусловной трансферной победой для "Вильярреала" стало подписание на фри центрального защитника Адриана де ла Фуэнте, воспитанника мадридского "Реала". Столичный клуб не мог гарантировать оборонцу обязательный переход в первую команду, а "Вильярреал" прописал такой пункт в контракте.

хороших выступлений "Мини-Субмарины" кроется в стабильности. Филиалом уже четвертый год руководит 62-летний Мигель Альварес, плавно подводящий футболистов к основному составу и постоянно занимающий высокие места в турнирной таблице с молодежным составом.

Места, которые занимают в своих подгруппах дивизиона Сегунда Б другие филиалы клубов Примеры: