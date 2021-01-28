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Из-за игрока Манчестер Сити: Лапорта конфликтует с исполняющим обязанности президента Барселоны

Испания
(1 голосов)

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Из-за игрока Манчестер Сити: Лапорта конфликтует с исполняющим обязанности президента Барселоны
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Исполняющий обязанности президента каталонской "Барселоны" Карлес Тускетс и кандидат на данную должность Жоан Лапорта не могут прийти к консенсусу в вопросе о трансфере защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсии. Слова Тускетса приводит издание Marca:

"Звучали угрозы пойти в суд по поводу переходов футболистов других клубов, контракты которых истекают летом, поэтому я хочу ответить Жоану. Ошибочно предполагать, что это возымеет успех".

Карлес настаивает на том, что мнение Лапорты не влияет на решение клуба – "Барселона" может и не подписать Эрика Гарсию в январе.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Манчестер Сити Эрик Гарсия Карлес Тускетс
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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fabo91
28.01.2021 в 13:05
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