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Из-за игрока Манчестер Сити: Лапорта конфликтует с исполняющим обязанности президента Барселоны
Давайте разбираться
Исполняющий обязанности президента каталонской "Барселоны" Карлес Тускетс и кандидат на данную должность Жоан Лапорта не могут прийти к консенсусу в вопросе о трансфере защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсии. Слова Тускетса приводит издание Marca:
"Звучали угрозы пойти в суд по поводу переходов футболистов других клубов, контракты которых истекают летом, поэтому я хочу ответить Жоану. Ошибочно предполагать, что это возымеет успех".
Карлес настаивает на том, что мнение Лапорты не влияет на решение клуба – "Барселона" может и не подписать Эрика Гарсию в январе.
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