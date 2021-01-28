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Кубок Испании. 1/8-я финала. Гранада избивает соперника
Два последние четвертьфиналиста
Кубок – турнир сенсаций, но в контексте этого матча еще к середине первого тайма стало понятно, что неожиданного результата не будет. "Гранада" выигрывала 2:0 и просто разносила "Навалькарнеро" по игре.
В итоге, все завершилось неприличным счетом. Представитель Сегунды Б не сумел нанести ни одного результативного удара, а "Гранада" вполне насладилась возможностью атакующей игры. 6:0 и легкий выход в четвертьфинал.
Гарантировано, что на следующей стадии "насридам" будет значительно сложнее.
Кубок Испании. 1/8-я финала
Навалькарнеро. Стадион "Мариано Гонсалес"
"Навалкьарнеро" (ІІІ) - "Гранада" 0:6
Голы: Санчес 9, Соро 24, Вико 32, Сольдадо 34, Фулкье 72, Молина 78
"Гранада": Эскандель - Диас, Перес, Герман Санчес (Пепе Санчес 72), Кини (Вальехо 85) - Вико (Фулкье 65), Этеки - Соро, Молина, Пуэртас - Сольдадо (Руис 46)
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