  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Кубок Испании. 1/8-я финала. Гранада избивает соперника
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Испании. 1/8-я финала. Гранада избивает соперника

Испания
(1 голосов)

Два последние четвертьфиналиста

Кубок Испании. 1/8-я финала. Гранада избивает соперника
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок – турнир сенсаций, но в контексте этого матча еще к середине первого тайма стало понятно, что неожиданного результата не будет. "Гранада" выигрывала 2:0 и просто разносила "Навалькарнеро" по игре.

В итоге, все завершилось неприличным счетом. Представитель Сегунды Б не сумел нанести ни одного результативного удара, а "Гранада" вполне насладилась возможностью атакующей игры. 6:0 и легкий выход в четвертьфинал.

Гарантировано, что на следующей стадии "насридам" будет значительно сложнее.

Кубок Испании. 1/8-я финала. Гранада избивает соперника - изображение 1

Кубок Испании. 1/8-я финала
Навалькарнеро. Стадион "Мариано Гонсалес"

"Навалкьарнеро" (ІІІ) - "Гранада" 0:6
Голы: Санчес 9, Соро 24, Вико 32, Сольдадо 34, Фулкье 72, Молина 78

"Гранада": Эскандель - Диас, Перес, Герман Санчес (Пепе Санчес 72), Кини (Вальехо 85) - Вико (Фулкье 65), Этеки - Соро, Молина, Пуэртас - Сольдадо (Руис 46)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетик (Бильбао) Гранада (Испания)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...