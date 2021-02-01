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Бартомеу заявил, что он не причастен к утечке данных о контракте Месси

Испания
(1 голосов)

Это очень несерьезно

Бартомеу заявил, что он не причастен к утечке данных о контракте Месси
Новина українською

Бывший президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу сказал, что не имеет никакого отношения к утечке деталей о контракте нападающего Лионелля Месси.

"Мне жаль слышать, что мое имя связывают с этой утечкой. Это абсолютная неправда.

Это очень серьезный вопрос, и разглашать профессиональные контракты - абсолютно незаконно. Выступать на телевидении и выдвигать обвинения легко, но мы не шутим, потому что дело дойдет до суда. Кстати, Лео заслуживает сумму, которую получает, как в профессиональном, так и коммерческом отношении. Если бы не пандемия, для "Барселоны" не составило проблем платить такие деньги", - сказал Бартомеу.

Напомним, что ранее сообщалось, что Месси подаст в суд на издание, которое опубликовало данные его зарплаты.

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                                В статье:
                                Лионель Месси Барселона Ла Лига Жозеп Бартомеу Барселона Испания                            

                                                

                        

                            

                                
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Источник:

                                    Marca                                                            

                        

                        

                    

                

            


            

            

                

    

        
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