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Бартомеу заявил, что он не причастен к утечке данных о контракте Месси
Это очень несерьезно
Бывший президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу сказал, что не имеет никакого отношения к утечке деталей о контракте нападающего Лионелля Месси.
"Мне жаль слышать, что мое имя связывают с этой утечкой. Это абсолютная неправда.
Это очень серьезный вопрос, и разглашать профессиональные контракты - абсолютно незаконно. Выступать на телевидении и выдвигать обвинения легко, но мы не шутим, потому что дело дойдет до суда. Кстати, Лео заслуживает сумму, которую получает, как в профессиональном, так и коммерческом отношении. Если бы не пандемия, для "Барселоны" не составило проблем платить такие деньги", - сказал Бартомеу.
Напомним, что ранее сообщалось, что Месси подаст в суд на издание, которое опубликовало данные его зарплаты.
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