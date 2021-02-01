Бартомеу заявил, что он не причастен к утечке данных о контракте Месси

Бывший президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу сказал, что не имеет никакого отношения к утечке деталей о контракте нападающего Лионелля Месси.

"Мне жаль слышать, что мое имя связывают с этой утечкой. Это абсолютная неправда.

Это очень серьезный вопрос, и разглашать профессиональные контракты - абсолютно незаконно. Выступать на телевидении и выдвигать обвинения легко, но мы не шутим, потому что дело дойдет до суда. Кстати, Лео заслуживает сумму, которую получает, как в профессиональном, так и коммерческом отношении. Если бы не пандемия, для "Барселоны" не составило проблем платить такие деньги", - сказал Бартомеу.