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Старые знакомые: Эмери крайне заинтересован в услугах хавбека Атлетико

Испания
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Витоло может сменить клуб в последние дни зимнего трансферного окна

Старые знакомые: Эмери крайне заинтересован в услугах хавбека Атлетико
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Полузащитник мадридского "Атлетико" Витоло может пополнить ряды "Вильярреала", сообщает Mundo Deportivo.

Испанским футболистом заинтересован главный тренер "желтой субмарины" Унаи Эмери. Менеджер, считает что хавбек идеально впишется в его концепцию игры и сможет успешно закрыть позицию правого полузащитника. Стоит добавить, что Эмери уже работал вместе с Витоло в "Севилье" (2013-2016).

В текущем сезоне Ла Лиги во всех турнирах игрок провел за "Атлетико" 10 поединков, в которых отдал 1 голевую передачу. Отметим, что футболист появлялся на поле преимущественно с замены.

Напомним, что сейчас мадридский "Атлетико" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании , "Вильярреал" находится на 5-м, в активе клуба 35 очков.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Вильярреал Витоло
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Источник:
Mundo Deportivo

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