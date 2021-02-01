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Старые знакомые: Эмери крайне заинтересован в услугах хавбека Атлетико
Витоло может сменить клуб в последние дни зимнего трансферного окна
Полузащитник мадридского "Атлетико" Витоло может пополнить ряды "Вильярреала", сообщает Mundo Deportivo.
Испанским футболистом заинтересован главный тренер "желтой субмарины" Унаи Эмери. Менеджер, считает что хавбек идеально впишется в его концепцию игры и сможет успешно закрыть позицию правого полузащитника. Стоит добавить, что Эмери уже работал вместе с Витоло в "Севилье" (2013-2016).
В текущем сезоне Ла Лиги во всех турнирах игрок провел за "Атлетико" 10 поединков, в которых отдал 1 голевую передачу. Отметим, что футболист появлялся на поле преимущественно с замены.
Напомним, что сейчас мадридский "Атлетико" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании , "Вильярреал" находится на 5-м, в активе клуба 35 очков.
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