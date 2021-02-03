Нападающий Атлетико сдал положительный тест на коронавирус

Нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш подхватил инфекцию COVID-19 – об этом сообщает пресс-служба "матрасников" с помощью своего Твиттера. Отмечается, что португалец уже ушел на самоизоляцию и четко следует протоколу.

Our player @joaofelix70 has tested positive for COVID-19.

He’s isolating at home, in compliance with the health authorities’ guidelines. — Atlético de Madrid (@atletienglish) February 3, 2021

Напомним, Фелиш ранее был игроком "Бенфики", в 2019 году он переехал в Мадрид за 126 миллионов евро. Текущий контракт Жоау с "Атлетико" истекает в 2026 году.

В текущей кампании 21-летний страйкер сыграл 25 поединков, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Команда Симеоне лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, имея игру в запасе – в 19 матчах подопечные Диего заработали 50 зачетных пунктов. "Барселона" и "Реал" отстают на 10 очков.