Нападающий Атлетико сдал положительный тест на коронавирус

Нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш подхватил инфекцию COVID-19 – об этом сообщает пресс-служба "матрасников" с помощью своего Твиттера. Отмечается, что португалец уже ушел на самоизоляцию и четко следует протоколу.

Our player @joaofelix70 has tested positive for COVID-19.

He’s isolating at home, in compliance with the health authorities’ guidelines.