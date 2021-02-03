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Нападающий Атлетико сдал положительный тест на коронавирус

Испания
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Речь о молодом форварде

Нападающий Атлетико сдал положительный тест на коронавирус
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Нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш подхватил инфекцию COVID-19 – об этом сообщает пресс-служба "матрасников" с помощью своего Твиттера. Отмечается, что португалец уже ушел на самоизоляцию и четко следует протоколу.

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Напомним, Фелиш ранее был игроком "Бенфики", в 2019 году он переехал в Мадрид за 126 миллионов евро. Текущий контракт Жоау с "Атлетико" истекает в 2026 году.

В текущей кампании 21-летний страйкер сыграл 25 поединков, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Команда Симеоне лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, имея игру в запасе – в 19 матчах подопечные Диего заработали 50 зачетных пунктов. "Барселона" и "Реал" отстают на 10 очков.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Жоау Феликс коронавирус
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