Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий Атлетико сдал положительный тест на коронавирус
Речь о молодом форварде
Нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш подхватил инфекцию COVID-19 – об этом сообщает пресс-служба "матрасников" с помощью своего Твиттера. Отмечается, что португалец уже ушел на самоизоляцию и четко следует протоколу.
Our player @joaofelix70 has tested positive for COVID-19.— Atlético de Madrid (@atletienglish) February 3, 2021
He’s isolating at home, in compliance with the health authorities’ guidelines.
Напомним, Фелиш ранее был игроком "Бенфики", в 2019 году он переехал в Мадрид за 126 миллионов евро. Текущий контракт Жоау с "Атлетико" истекает в 2026 году.
В текущей кампании 21-летний страйкер сыграл 25 поединков, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Команда Симеоне лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, имея игру в запасе – в 19 матчах подопечные Диего заработали 50 зачетных пунктов. "Барселона" и "Реал" отстают на 10 очков.
Популярное сейчас
- Месть от Роналду. Интер - Ювентус 1:2. Видео голов и обзор матча
- Без комментариев. Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 9:0. Видео голов и обзор матча
- Динамо торгует бомбардира, Яремчук снова поссорился, а МЮ забил 9 голов. Главные новости от 2 февраля
- Месси подаст в суд на издание, которое опубликовало данные его зарплаты
- Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом
- Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО
Новости по теме
- 10:10 Зарубежные Три акулы тренерского цеха: Моуриньо, Гасперини и Роджерс празднуют День рождения
- 09:31 Зарубежные Журналист Marca: Некоторые игроки Реала сообщили мне, что Зидан игнорирует их уже 2-3 месяца
- 13:33 Зарубежные Рейтинг CIES: Рашфорд – самый дорогой футболист в рамках ТОП-5 европейских лиг, Роналду нет в сотне