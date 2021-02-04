  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Бербатов: Реалу нужно начать планировать продажу Азара
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бербатов: Реалу нужно начать планировать продажу Азара

Испания
(1 голосов)

Бельгиец не смог себя проявить

Бербатов: Реалу нужно начать планировать продажу Азара
Новина українською

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов поделился мыслями о положении нападающего мадридского "Реала" Эдена Азара.

"Реалу" пора начать планировать продажу Азара. Он много травмировался с момента перехода и из-за этого не смог показать потрясающую игру, которую показывал в "Челси".

Сможет ли Азар вернуться в лучшую форму и доказать, что "Реал" правильно вложил в него столько денег? Ему только исполнилось 30 лет, и он ещё многое может дать, но этот вопрос — ключевой, и на данный момент ответ "нет". Эден всё ещё ничего не показал, и не будет сюрпризом, если он уйдёт летом", — цитирует Бербатова A Bola со ссылкой на Betfair.

Азар перешёл в мадридский "Реал" из "Челси" летом 2019 года. Сумма трансфера составила более € 100 млн.

В нынешнем сезоне 30-летний бельгиец принял участие всего в 8 матчах испанской Примеры, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эден Азар Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...