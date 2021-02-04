Бербатов: Реалу нужно начать планировать продажу Азара

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов поделился мыслями о положении нападающего мадридского "Реала" Эдена Азара.

"Реалу" пора начать планировать продажу Азара. Он много травмировался с момента перехода и из-за этого не смог показать потрясающую игру, которую показывал в "Челси".

Сможет ли Азар вернуться в лучшую форму и доказать, что "Реал" правильно вложил в него столько денег? Ему только исполнилось 30 лет, и он ещё многое может дать, но этот вопрос — ключевой, и на данный момент ответ "нет". Эден всё ещё ничего не показал, и не будет сюрпризом, если он уйдёт летом", — цитирует Бербатова A Bola со ссылкой на Betfair.

Азар перешёл в мадридский "Реал" из "Челси" летом 2019 года. Сумма трансфера составила более € 100 млн.

В нынешнем сезоне 30-летний бельгиец принял участие всего в 8 матчах испанской Примеры, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.