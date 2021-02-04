Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бербатов: Реалу нужно начать планировать продажу Азара
Бельгиец не смог себя проявить
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов поделился мыслями о положении нападающего мадридского "Реала" Эдена Азара.
"Реалу" пора начать планировать продажу Азара. Он много травмировался с момента перехода и из-за этого не смог показать потрясающую игру, которую показывал в "Челси".
Сможет ли Азар вернуться в лучшую форму и доказать, что "Реал" правильно вложил в него столько денег? Ему только исполнилось 30 лет, и он ещё многое может дать, но этот вопрос — ключевой, и на данный момент ответ "нет". Эден всё ещё ничего не показал, и не будет сюрпризом, если он уйдёт летом", — цитирует Бербатова A Bola со ссылкой на Betfair.
Азар перешёл в мадридский "Реал" из "Челси" летом 2019 года. Сумма трансфера составила более € 100 млн.
В нынешнем сезоне 30-летний бельгиец принял участие всего в 8 матчах испанской Примеры, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.
Популярное сейчас
- Бывший нападающий сборной Украины решил завершить карьеру
- Полузащитник Колоса: Об исключении Селезнева должно рассказывать руководство клуба
- Поражения Шахтера и Ливерпуля, геройство Барсы, гол Шведа. Главные новости за 3 февраля
- Месси подаст в суд на издание, которое опубликовало данные его зарплаты
- Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом
- Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО