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Варан отвечает критикам. Уэска - Реал 1:2. Обзор матча и видео голов

Испания
(1 голосов)

Уэска - Реал ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 06.02.2021 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Варан отвечает критикам. Уэска - Реал 1:2. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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В матче с "Уэской" "Реал" столкнулся с рядом кадровых проблем. Все это оставило свой отпечаток на игре: мадридцы не превосходили аутсайдера, первыми пропустили.

Но нашелся в составе команды Зидана неожиданный герой – Рафаэль Варан. Центральный защитник, которого немало критикуют за плохую игру в обороне, выступил в роли Рамоса и дважды забил после стандартов. И этим отвел критику от себя и от Зидана.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 22-го тура Примеры "Уэска" - "Реал".

Уэска. "Эль Алькорас"
"Уэска" - "Реал" 1:2
Голы: Хавьер Галан 48 - Рафаэль Варан 55, Рафаэль Варан 84

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В статье: Рафаэль Варан Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Уэска (Испания)
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