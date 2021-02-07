Варан отвечает критикам. Уэска - Реал 1:2. Обзор матча и видео голов

В матче с "Уэской" "Реал" столкнулся с рядом кадровых проблем. Все это оставило свой отпечаток на игре: мадридцы не превосходили аутсайдера, первыми пропустили.

Но нашелся в составе команды Зидана неожиданный герой – Рафаэль Варан. Центральный защитник, которого немало критикуют за плохую игру в обороне, выступил в роли Рамоса и дважды забил после стандартов. И этим отвел критику от себя и от Зидана.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 22-го тура Примеры "Уэска" - "Реал".

Уэска. "Эль Алькорас"

"Уэска" - "Реал" 1:2

Голы: Хавьер Галан 48 - Рафаэль Варан 55, Рафаэль Варан 84