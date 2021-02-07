Куман – о борьбе за титул: Всегда есть надежда

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман заявил, что не потерял надежду на победу с командой в чемпионате Испании-2020/21.

"Всегда есть надежда. Да, у "Атлетико" большой отрыв, есть игра в запасе. Нам нужно выигрывать постоянно, а это трудно. Тем не менее, мы все еще надеемся, потому что во многом стали сильнее", – цитирует Marca Кумана.

"Барселона" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 40 очками после 20 матчей. "Атлетико" возглавляет таблицу с 50 очками после 19 матчей.