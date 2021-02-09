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Пьянич и ещё два футболиста пропустят матч с Севильей

Испания
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У игроков травмы

Пьянич и ещё два футболиста пропустят матч с Севильей
Новина українською

"Барселона" опубликовала список футболистов, которые вызваны на полуфинальный матч Кубка Испании с "Севильей".

Из-за травм встречу пропустят нападающий Мартин Брайтвайт, полузащитник Миралем Пьянич и защитник Сержиньо Дест. У датчанина проблемы с приводящими мышцами правой ноги, два других футболиста чувствуют дискомфорт. О сроках восстановления каталонцы сообщат дополнительно.

Первый матч полуфинала Кубка Испании "Севилья" — "Барселона" состоится завтра, 10 февраля.

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В статье: Миралем Пьянич Барселона Сержиньо Дест
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