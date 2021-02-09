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Пьянич и ещё два футболиста пропустят матч с Севильей
У игроков травмы
"Барселона" опубликовала список футболистов, которые вызваны на полуфинальный матч Кубка Испании с "Севильей".
Из-за травм встречу пропустят нападающий Мартин Брайтвайт, полузащитник Миралем Пьянич и защитник Сержиньо Дест. У датчанина проблемы с приводящими мышцами правой ноги, два других футболиста чувствуют дискомфорт. О сроках восстановления каталонцы сообщат дополнительно.
???? SQUAD LIST— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 9, 2021
⚽️ #SevillaBarça
????❤️ pic.twitter.com/x0i1PQdT0W
Первый матч полуфинала Кубка Испании "Севилья" — "Барселона" состоится завтра, 10 февраля.
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