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Защитник Реала Марсело может пропустить матч с Валенсией
У игрока травма
Защитник "Реала" Марсело получил травму левой камбаловидной мышцы, пишет официальный сайт клуба.
Сроки восстановления футболиста не уточняются. Следующая игра мадридцев пройдет в рамках 23-го тура чемпионата Испании против "Валенсии" 14 февраля.
В нынешнем сезоне 32-летний бразилец провел 10 матчей за "Реал" и отдал три голевые передачи.
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