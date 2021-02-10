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Защитник Реала Марсело может пропустить матч с Валенсией

Испания
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У игрока травма

Защитник Реала Марсело может пропустить матч с Валенсией
Новина українською

Защитник "Реала" Марсело получил травму левой камбаловидной мышцы, пишет официальный сайт клуба.

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Сроки восстановления футболиста не уточняются. Следующая игра мадридцев пройдет в рамках 23-го тура чемпионата Испании против "Валенсии" 14 февраля.

В нынешнем сезоне 32-летний бразилец провел 10 матчей за "Реал" и отдал три голевые передачи.

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В статье: Марсело Реал (Мадрид)
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