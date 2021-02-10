Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мончи перед матчем с Барсой: Никто не превосходит Севилью в желании победить
Испанец высказался накануне первого полуфинала Кубка Испании
Спортивный директор "Севильи" Рамон Родригес Мончи поделился мыслями накануне полуфинала с каталонской "Барселоной" в рамках Кубка Короля.
"Ничто не дается легко, но и нет ничего невозможного. Никто не превосходит нас в желании победить.
Вперед, "Севилья", не подведи своих! Мы хотим выиграть Кубок Испании!" – написал Мончи в своем твиттере.
Сегодня, 10-го января "Севилья" примет "Барсу" в первом матче 1/2. Начало встречи - 22:00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Вы серьезно? Шахтер возмутился рейтингу топ-3 лучших тренеров УПЛ
- Новая команда Чурко, потенциальный новичок Ворсклы. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Румынский центрбэк, которого сватают в Динамо, отказал Ференцварошу
- Герой футбольного дня. Лукас Окампос / Алехандро Гомес
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО
- Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...