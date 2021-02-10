Мончи перед матчем с Барсой: Никто не превосходит Севилью в желании победить

Спортивный директор "Севильи" Рамон Родригес Мончи поделился мыслями накануне полуфинала с каталонской "Барселоной" в рамках Кубка Короля.

"Ничто не дается легко, но и нет ничего невозможного. Никто не превосходит нас в желании победить.

Вперед, "Севилья", не подведи своих! Мы хотим выиграть Кубок Испании!" – написал Мончи в своем твиттере.