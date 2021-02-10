  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Мончи перед матчем с Барсой: Никто не превосходит Севилью в желании победить
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мончи перед матчем с Барсой: Никто не превосходит Севилью в желании победить

Испания
(1 голосов)

Испанец высказался накануне первого полуфинала Кубка Испании

Мончи перед матчем с Барсой: Никто не превосходит Севилью в желании победить
Новина українською

Спортивный директор "Севильи" Рамон Родригес Мончи поделился мыслями накануне полуфинала с каталонской "Барселоной" в рамках Кубка Короля.

"Ничто не дается легко, но и нет ничего невозможного. Никто не превосходит нас в желании победить.

Вперед, "Севилья", не подведи своих! Мы хотим выиграть Кубок Испании!" – написал Мончи в своем твиттере.

Сегодня, 10-го января "Севилья" примет "Барсу" в первом матче 1/2. Начало встречи - 22:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Севилья (Испания) Рамон Мончи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...