Филипе Луис: Диего Симеоне - человек, полностью лишен сантиментов

Защитник бразильского "Фламенго" 35-летний Филипе Луис, который ранее выступал за испанский "Атлетико" (2010-2014, 2015-2019), рассказал о работе с главным тренером мадридской команды Диего Симеоне.

Достижением Симеоне было то, что он принял команду, которая шла за 4 очка от зоны вылета, привел ее к победе в Лиге Европы и сделал ее настолько монструозным соперником для других.

Через "Атлетико" Симеоне прошли 120 футболистов. Но в любом составе эта команда продолжает биться. Я ушел, Хуанфран, Габи, Коста, Годин. А команда остается. Это невероятное достижение!

"Чоло" никогда не теряет времени. Он никогда не скажет: "Сегодня давайте расслабимся". Все его мысли только о следующем матче. Возьмите предстоящий матч "Атлетико" с "Челси" - он будет анализировать каждую деталь и продолжать работать на тренировках.