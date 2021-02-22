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Филипе Луис: Диего Симеоне - человек, полностью лишен сантиментов
Может благодаря этому "матрасники" до сих пор на плаву?
Защитник бразильского "Фламенго" 35-летний Филипе Луис, который ранее выступал за испанский "Атлетико" (2010-2014, 2015-2019), рассказал о работе с главным тренером мадридской команды Диего Симеоне.
Достижением Симеоне было то, что он принял команду, которая шла за 4 очка от зоны вылета, привел ее к победе в Лиге Европы и сделал ее настолько монструозным соперником для других.
Через "Атлетико" Симеоне прошли 120 футболистов. Но в любом составе эта команда продолжает биться. Я ушел, Хуанфран, Габи, Коста, Годин. А команда остается. Это невероятное достижение!
"Чоло" никогда не теряет времени. Он никогда не скажет: "Сегодня давайте расслабимся". Все его мысли только о следующем матче. Возьмите предстоящий матч "Атлетико" с "Челси" - он будет анализировать каждую деталь и продолжать работать на тренировках.
Первого же месяца работы с ним мы стали чувствовать себя увереннее. Увидели, как он нас меняет. В декабре я был неуверенным в себе защитником, а в январе стал лучшим в мире!
Но поверьте - играть за Симеоне не так просто. Он абсолютно лишен сентиментальности. Никогда не задумается, мол, "жаль парня, бедняга". Он принимает решения исключительно с целью победы.
В этом сезоне в "Атлетико" пришел Луис Суарес и Диего Коста, подарил Симеоне 120 голов, сел на скамейку, а потом и вообще ушел. Вот так. Никаких сантиментов. Лавка - и все, - цитирует бразильца The Guardian.
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