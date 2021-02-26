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Куман призвал игроков Барселоны помогать Месси
Тренер определенно прав
marca.com
Наставник "Барселоны" Рональд Куман на пресс-конференции перед игрой с "Севильей" призвал своих подопечных активнее брать инициативу на себя и помогать капитану Лионелю Месси.
"Лео забил 18 голов в чемпионате - это столько же, сколько все остальные форварды вместе взятые. Но он нуждается в помощи. Мы не можем полагаться сугубо на нашего лучшего игрока, или на тех, у кого больше всего опыта. Каждый член команды должен брать на себя ответственность, а не только ветераны", - цитирует тренера Marca.
Напомним, в конце пресс-конференции у Кумана пошла носом кровь, из-за чего общение с журналистами пришлось прервать.
Матч 25-го тура Примеры "Севилья" - "Барселона" начнется завтра на "Писхуане" в 17:15 по Киеву.
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