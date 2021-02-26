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Куман призвал игроков Барселоны помогать Месси

Испания
(1 голосов)

Тренер определенно прав

Куман призвал игроков Барселоны помогать Месси

marca.com

Новина українською

Наставник "Барселоны" Рональд Куман на пресс-конференции перед игрой с "Севильей" призвал своих подопечных активнее брать инициативу на себя и помогать капитану Лионелю Месси.

"Лео забил 18 голов в чемпионате - это столько же, сколько все остальные форварды вместе взятые. Но он нуждается в помощи. Мы не можем полагаться сугубо на нашего лучшего игрока, или на тех, у кого больше всего опыта. Каждый член команды должен брать на себя ответственность, а не только ветераны", - цитирует тренера Marca.

Напомним, в конце пресс-конференции у Кумана пошла носом кровь, из-за чего общение с журналистами пришлось прервать.

Матч 25-го тура Примеры "Севилья" - "Барселона" начнется завтра на "Писхуане" в 17:15 по Киеву.

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В статье: Лионель Месси Рональд Куман Барселона
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Источник:
Marca

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Комментарии (4)
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football_soccer (Украина)
26.02.2021 в 21:11
классный психолог. Взял, растоптал всех игроков команды, назвав их вторым сортом после Месси. Командная химия небось на высоте. Защитник с форвардом друг друга посылают во время матча, тренер превозносит одного игрока выше команды. Но прогресс тем не менее есть, Барса влетела уже не 2:8 , а всего лишь 1:4 ..))
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+2
0
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Spokoyno (Киев)
26.02.2021 в 21:10
Все тайне становиться ... Люди добрі, як можна в ХХІ столітті не грати КОМАНДОЮ, а допомагати лідеру? Якщо "головний будівничий гри Барселони" таке проповідує, то що можна очікувати від команди!
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+1
-1
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
26.02.2021 в 20:49
Куди ж ще більше допомогати Golden DILDO сам з усім прекрасно справляється... статистику собі - і клубу результат правда останнім часом не дуже позитивний результат)))
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+1
0
Dr. House (Подолье)
26.02.2021 в 20:23
Скоро надо будет на поле картоху садить...)))
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+3
-1


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