Куман призвал игроков Барселоны помогать Месси

Наставник "Барселоны" Рональд Куман на пресс-конференции перед игрой с "Севильей" призвал своих подопечных активнее брать инициативу на себя и помогать капитану Лионелю Месси.

"Лео забил 18 голов в чемпионате - это столько же, сколько все остальные форварды вместе взятые. Но он нуждается в помощи. Мы не можем полагаться сугубо на нашего лучшего игрока, или на тех, у кого больше всего опыта. Каждый член команды должен брать на себя ответственность, а не только ветераны", - цитирует тренера Marca.

Напомним, в конце пресс-конференции у Кумана пошла носом кровь, из-за чего общение с журналистами пришлось прервать.

Матч 25-го тура Примеры "Севилья" - "Барселона" начнется завтра на "Писхуане" в 17:15 по Киеву.