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Эмери: Динамо тренирует Мирча Луческу, на которого все равняются
Наставник "Вильярреала" прокомментировал жеребьевку ЛЕ
villarrealcf.es
Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери поделился мыслями насчет предстоящего поединка 1/8 Лиги Европы против киевского "Динамо".
"Динамо" – это команда, которая попала в турнир из Лиги чемпионов. Ее тренирует Мирча Луческу, на которого все равняются. Это серьезный соперник, у нас будет хорошее противостояние.
Мы очень рады Лиге Европы, но нам нужно двигаться шаг за шагом, сейчас нужно сосредоточиться на Ла Лиге. Чемпионат Испании является нашим приоритетом. Мы хотим далеко пройти в ЛЕ, но самое главное – хорошо выступить в 38 матчах Ла Лиги. Нам предстоит сыграть против лидирующего "Атлетико", который редко проигрывает. Это прекрасная возможность", – рассказал Эмери.
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