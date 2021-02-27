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Эмери: Динамо тренирует Мирча Луческу, на которого все равняются

Испания
(1 голосов)

Наставник "Вильярреала" прокомментировал жеребьевку ЛЕ

Эмери: Динамо тренирует Мирча Луческу, на которого все равняются

villarrealcf.es

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Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери поделился мыслями насчет предстоящего поединка 1/8 Лиги Европы против киевского "Динамо".

"Динамо" – это команда, которая попала в турнир из Лиги чемпионов. Ее тренирует Мирча Луческу, на которого все равняются. Это серьезный соперник, у нас будет хорошее противостояние.

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Мы очень рады Лиге Европы, но нам нужно двигаться шаг за шагом, сейчас нужно сосредоточиться на Ла Лиге. Чемпионат Испании является нашим приоритетом. Мы хотим далеко пройти в ЛЕ, но самое главное – хорошо выступить в 38 матчах Ла Лиги. Нам предстоит сыграть против лидирующего "Атлетико", который редко проигрывает. Это прекрасная возможность", – рассказал Эмери.

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В статье: Унаи Эмери Вильярреал
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Источник:
villarrealcf.es

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Комментарии (2)
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Wreck (Киев)
27.02.2021 в 19:18
Эти тоже мало проигруют, в основном ничьи одни
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Andre 1972 (Харьков)
27.02.2021 в 18:56
Лукавит хитрый испанец! Худший жребий для Динамо очень не удобная и вязкая команда досталась Киеву откровенно не повезло , а вот шахте рома вполне по зубам!
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