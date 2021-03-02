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Куман: Для меня Бартомеу всегда был особенным человеком
Тренер каталонцев заступился за президента
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал арест бывшего президента клуба Хосепа Марии Бартомеу. Вчера, 1 марта, бывшего президента каталонцев задержали в связи с деятельностью клуба в социальных сетях. Сегодня, 2 марта, Бартомеу отпустили под залог.
"Очевидно, что для имиджа "Барселоны" произошедшее — это нехорошо. Мы должны подождать и посмотреть, что будет дальше. Мы должны готовиться к завтрашнему дню и делать свою работу настолько хорошо, насколько это возможно.
Лично для меня Бартомеу всегда был особенным человеком", — приводит слова Кумана Sport.es.
19 августа 2020 года Бартомеу назначил Кумана главным тренером "Барселоны".
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