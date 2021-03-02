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Куман: Для меня Бартомеу всегда был особенным человеком

Испания
(1 голосов)

Тренер каталонцев заступился за президента

Куман: Для меня Бартомеу всегда был особенным человеком

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Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал арест бывшего президента клуба Хосепа Марии Бартомеу. Вчера, 1 марта, бывшего президента каталонцев задержали в связи с деятельностью клуба в социальных сетях. Сегодня, 2 марта, Бартомеу отпустили под залог.

"Очевидно, что для имиджа "Барселоны" произошедшее — это нехорошо. Мы должны подождать и посмотреть, что будет дальше. Мы должны готовиться к завтрашнему дню и делать свою работу настолько хорошо, насколько это возможно.

Лично для меня Бартомеу всегда был особенным человеком", — приводит слова Кумана Sport.es.

19 августа 2020 года Бартомеу назначил Кумана главным тренером "Барселоны".

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В статье: Рональд Куман Барселона
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Комментарии (2)
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Dr. House (Подолье)
02.03.2021 в 18:05
Заголовок напоминает прощальное слово...
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Michael-K (Івано-Франківськ)
02.03.2021 в 16:15
Ще би... Не кожен дурак візьме тренером такого тормоза як Куман... Вигнати Суареса, Ракітіча в стан прямих конкурентів, а лишити Коутіньйо, Дембеле, Братвейта та навіть Грізмана... Як і у випадку з Бартамеу, так і з Куманом: команда виграє не завдяки тренеру, а всупереч, в основному за рахунок Мессі...Любий інший новий презедент клубу думаю вижене Кумана куди подалі...
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