Куман: Для меня Бартомеу всегда был особенным человеком

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал арест бывшего президента клуба Хосепа Марии Бартомеу. Вчера, 1 марта, бывшего президента каталонцев задержали в связи с деятельностью клуба в социальных сетях. Сегодня, 2 марта, Бартомеу отпустили под залог.

"Очевидно, что для имиджа "Барселоны" произошедшее — это нехорошо. Мы должны подождать и посмотреть, что будет дальше. Мы должны готовиться к завтрашнему дню и делать свою работу настолько хорошо, насколько это возможно.

Лично для меня Бартомеу всегда был особенным человеком", — приводит слова Кумана Sport.es.

19 августа 2020 года Бартомеу назначил Кумана главным тренером "Барселоны".