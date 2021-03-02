В Реале готовы летом отпустить Варана в МЮ - СМИ

Центральный защитник "Реала" Рафаэль Варан может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Manchester Evening News, в Мадриде пессимистично оценивают шансы подписать с французом новый контракт. Игрок считает, что разница между его окладом и зарплатами других лидеров "Реала" слишком большая.

Поскольку у Варана осталось полтора года по контракту, "Реал" попытается продать его уже следующим летом, чтобы не потерять деньги.

Источник утверждает, что "МЮ" уже пытался подписать Варана за 100 млн фунтов летом 2018-го, но получил отказ. При этом "Красные дьяволы" все еще заинтересованы во французе, которого считают идеальным напарником для Харри Магуйра.

27-летний Варан играет за "Реал" с 2011 года и уже провел за клуб 351 матч (17 голов), четырежды выиграв Лигу чемпионов.

Любопытно, что напарник Рафаэля по центру обороны Серхио Рамос тоже может покинуть Мадрид в конце сезона.